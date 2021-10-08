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Минздрав России направил в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов
Минздрав России направил в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов
Также идет согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации "Спутника V". 08.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-08T14:00+0300
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Российский Минздрав направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, добавив, что визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины "Спутник V" может состояться уже в декабре."По итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство ЕС в сентябре. 30 сентября их получение подтверждено сотрудником представительства", - говорится в сообщении.Кроме того, идет согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации "Спутника V". Такой визит может состояться уже в декабре, уточнили в пресс-службе."В настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Визит может состояться уже в декабре", - сказали в пресс-службе министерства.
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вакцина, европейский союз, спутник v

Минздрав России направил в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов

14:00 08.10.2021
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© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкВ миграционном центре в деревне Сахарово началась вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19
В миграционном центре в деревне Сахарово началась вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
/
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Также идет согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации "Спутника V".
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Российский Минздрав направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, добавив, что визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины "Спутник V" может состояться уже в декабре.
"По итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство ЕС в сентябре. 30 сентября их получение подтверждено сотрудником представительства", - говорится в сообщении.
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Кроме того, идет согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации "Спутника V". Такой визит может состояться уже в декабре, уточнили в пресс-службе.
"В настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Визит может состояться уже в декабре", - сказали в пресс-службе министерства.
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