https://ru.sputnik.md/20211008/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-45371914.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Сколько человек заразились коронавирусом в Молдове

2021-10-08T20:44+0300

2021-10-08T20:44+0300

2021-10-08T20:44+0300

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1470 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Отмечены 16 случаев импорта инфекции: по четыре - из Румынии и Италии, два - из Германии, по одному - из Бельгии, Франции, Ирландии, Украины, Испании и Великобритании.Общее число случаев заражения в стране достигло 304 678.У медработников выявлено 19 случаев инфицирования: три - у врачей, восемь - у медсестер, восемь - у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 9386 тестов.Всего в больницах находятся 2370 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии - 220 (к аппаратам ИВЛ подключены 32).В то же время за сутки выздоровели 1199 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 286 951За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 25 человек. Общее число скончавшихся на данный момент - 6 979.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта стали иммунизировать подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась - наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные - в столице республики.

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https://ru.sputnik.md/20211008/beremennost-vaktsinatsiya-vrach-oslozhneniya-45350589.html

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2021

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в молдове, минздрав, статистика