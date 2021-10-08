https://ru.sputnik.md/20211008/moderna-2022-postavit-1-milliard-doz-vaktsin-covid-razvivayuschiesya-strany-45373912.html

Moderna в 2022 году поставит 1 миллиард доз вакцин от COVID-19 в развивающиеся страны

Moderna в 2022 году поставит 1 миллиард доз вакцин от COVID-19 в развивающиеся страны

Moderna поставит 1 миллиард доз вакцин от COVID-19 в развивающиеся страны

2021-10-08T22:02+0300

2021-10-08T22:02+0300

2021-10-08T22:02+0300

коронавирус

в мире

вакцинация

ревакцинация

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Поставить в 2022 году около миллиарда дополнительных доз вакцин от коронавируса в страны с низким уровнем дохода планирует американская фармкомпания Moderna, передает РИА Новости.По словам гендиректора Moderna Стефана Банселя, всего по миру вакцинами компании привито уже 250 миллионов человек. При этом в компании осознают, что доступ к вакцинам в некоторых частях планеты "остается проблемой".Еще в мае компания решила поддержать развивающиеся страны при помощи передачи вакцин через механизм COVAX. Около 500 миллионов доз должны начать поступать с четвертого квартала 2021, и далее до 2022 года, - отметил Бансель.Накануне Moderna объявила о намерении создать в Африке предприятие по производству вакцин на основе мРНК против COVID-19. Сумма инвестиций составит 500 миллионов долларов, планируемый объем производства - 500 миллионов доз препарата в год.

https://ru.sputnik.md/20211005/universalnaya-vaktsina-bolshinstvo-shtamm-virus-45281454.html

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в мире, вакцинация, ревакцинация