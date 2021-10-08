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Moderna в 2022 году поставит 1 миллиард доз вакцин от COVID-19 в развивающиеся страны
Moderna в 2022 году поставит 1 миллиард доз вакцин от COVID-19 в развивающиеся страны
Moderna поставит 1 миллиард доз вакцин от COVID-19 в развивающиеся страны
2021-10-08T22:02+0300
2021-10-08T22:02+0300
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Поставить в 2022 году около миллиарда дополнительных доз вакцин от коронавируса в страны с низким уровнем дохода планирует американская фармкомпания Moderna, передает РИА Новости.По словам гендиректора Moderna Стефана Банселя, всего по миру вакцинами компании привито уже 250 миллионов человек. При этом в компании осознают, что доступ к вакцинам в некоторых частях планеты "остается проблемой".Еще в мае компания решила поддержать развивающиеся страны при помощи передачи вакцин через механизм COVAX. Около 500 миллионов доз должны начать поступать с четвертого квартала 2021, и далее до 2022 года, - отметил Бансель.Накануне Moderna объявила о намерении создать в Африке предприятие по производству вакцин на основе мРНК против COVID-19. Сумма инвестиций составит 500 миллионов долларов, планируемый объем производства - 500 миллионов доз препарата в год.
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в мире, вакцинация, ревакцинация

Moderna в 2022 году поставит 1 миллиард доз вакцин от COVID-19 в развивающиеся страны

22:02 08.10.2021
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© AFP 2021 / SAM YEHModerna
Moderna - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© AFP 2021 / SAM YEH
Решение обусловлено проблемами, с которыми сталкиваются третьи страны при поставках вакцин.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Поставить в 2022 году около миллиарда дополнительных доз вакцин от коронавируса в страны с низким уровнем дохода планирует американская фармкомпания Moderna, передает РИА Новости.
Centrul de Medicină Legală - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
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5 октября, 23:42
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По словам гендиректора Moderna Стефана Банселя, всего по миру вакцинами компании привито уже 250 миллионов человек. При этом в компании осознают, что доступ к вакцинам в некоторых частях планеты "остается проблемой".
Еще в мае компания решила поддержать развивающиеся страны при помощи передачи вакцин через механизм COVAX. Около 500 миллионов доз должны начать поступать с четвертого квартала 2021, и далее до 2022 года, - отметил Бансель.

"Сейчас мы инвестируем в расширение наших возможностей по доставке дополнительно одного миллиарда доз в страны с низкими доходами в 2022 году, из общей целевой мощности от 2 до 3 миллиардов доз на 2022 год. Учитывая, что в странах-участницах Организации экономического сотрудничества и развития проживает менее одного миллиарда человек, решение было принято исключительно для того, чтобы доставить больше доз странам с низкими доходами", - говорится в письме гендиректора Moderna, размещенном на сайте компании.

Накануне Moderna объявила о намерении создать в Африке предприятие по производству вакцин на основе мРНК против COVID-19. Сумма инвестиций составит 500 миллионов долларов, планируемый объем производства - 500 миллионов доз препарата в год.
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