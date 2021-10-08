https://ru.sputnik.md/20211008/moldavskie-sertifikaty-o-vaktsinatsii-priznali-v-velikobritanii-45365554.html

Молдавские сертификаты о вакцинации признали в Великобритании

Молдавские сертификаты о вакцинации признали в Великобритании

Решение вступит в силу 11 октября. 08.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-08T19:15+0300

2021-10-08T19:15+0300

2021-10-08T19:15+0300

великобритания

мидеи

коронавирус

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции со ссылкой на посольство Республики Молдова в Лондоне сообщает, что согласно решению британских властей, с 04.00 понедельника, 11 октября, Республика Молдова будет добавлена ​​в список стран, чьи сертификаты о вакцинации против COVID-19 признаны в Великобритании.После 11 октября путешественники, имеющие молдавское свидетельство о вакцинации, должны представить следующие документы при въезде в Соединенное Королевство:Полную информацию об условиях путешествия можно найти в разделе "Безопасное путешествие: предупреждения о COVID-19" на сайте МИДЕИ и на специализированном британском сайте.

https://ru.sputnik.md/20210728/moldavane-ne-mogut-vekhat-es-tsifrovymi-kovid-sertifikatami-prichina-43317216.html

великобритания

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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великобритания, мидеи