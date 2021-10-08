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Молдавские сертификаты о вакцинации признали в Великобритании
Молдавские сертификаты о вакцинации признали в Великобритании
Решение вступит в силу 11 октября. 08.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-08T19:15+0300
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции со ссылкой на посольство Республики Молдова в Лондоне сообщает, что согласно решению британских властей, с 04.00 понедельника, 11 октября, Республика Молдова будет добавлена ​​в список стран, чьи сертификаты о вакцинации против COVID-19 признаны в Великобритании.После 11 октября путешественники, имеющие молдавское свидетельство о вакцинации, должны представить следующие документы при въезде в Соединенное Королевство:Полную информацию об условиях путешествия можно найти в разделе "Безопасное путешествие: предупреждения о COVID-19" на сайте МИДЕИ и на специализированном британском сайте.
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Евгений Чебан
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великобритания, мидеи

Молдавские сертификаты о вакцинации признали в Великобритании

19:15 08.10.2021
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© ANDREAS SOLAROGreen Pass
Green Pass - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© ANDREAS SOLARO
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Решение вступит в силу 11 октября.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции со ссылкой на посольство Республики Молдова в Лондоне сообщает, что согласно решению британских властей, с 04.00 понедельника, 11 октября, Республика Молдова будет добавлена ​​в список стран, чьи сертификаты о вакцинации против COVID-19 признаны в Великобритании.
Certificat digital COVID - permis sanitar în Franța - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
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28 июля, 09:15
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После 11 октября путешественники, имеющие молдавское свидетельство о вакцинации, должны представить следующие документы при въезде в Соединенное Королевство:
Подтверждение записи на COVID-тест для сдачи на следующий день после прибытия.
Формуляр Passenger locator form.
Полную информацию об условиях путешествия можно найти в разделе "Безопасное путешествие: предупреждения о COVID-19" на сайте МИДЕИ и на специализированном британском сайте.
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