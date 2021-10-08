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Молдова и COVID: в кафе нельзя без справки, а в общественном транспорте – давка
Молдова и COVID: в кафе нельзя без справки, а в общественном транспорте – давка
Эксперт рассказала о противоэпидемиологических мерах, которые действуют в Молдове
2021-10-08T22:15+0300
2021-10-08T22:15+0300
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ревакцинация
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В Молдове с 1 октября ужесточили санитарные правила. Теперь без сертификата о вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус нельзя попасть в рестораны, кафе, спортзалы, кинотеатры. При этом ежедневно в час пик общественный транспорт переполнен. Ни о какой социальной дистанции речь не идет. А некоторые пассажиры и вовсе отказываются носить защитные маски. Почему власти Молдовы с одной стороны ужесточили правила, но при этом ситуацию с общественным транспортом никто не контролирует? Надолго ли в Молдове задержится коронавирус? И надо ли будет прививаться от него каждый год? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова со специалистом в области здравоохранения Аллой Токарчук.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта стали иммунизировать подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась - наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные - в столице республики.
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Алена Матвеева
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в молдове, корона, геном, видео, вакцинация, ревакцинация

Молдова и COVID: в кафе нельзя без справки, а в общественном транспорте – давка

22:15 08.10.2021
246
© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Эксперт в области здравоохранения рассказала, насколько распространен феномен, что некоторые люди вообще не болеют коронавирусом.
В Молдове с 1 октября ужесточили санитарные правила. Теперь без сертификата о вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус нельзя попасть в рестораны, кафе, спортзалы, кинотеатры. При этом ежедневно в час пик общественный транспорт переполнен. Ни о какой социальной дистанции речь не идет. А некоторые пассажиры и вовсе отказываются носить защитные маски.
Почему власти Молдовы с одной стороны ужесточили правила, но при этом ситуацию с общественным транспортом никто не контролирует? Надолго ли в Молдове задержится коронавирус? И надо ли будет прививаться от него каждый год? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова со специалистом в области здравоохранения Аллой Токарчук.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта стали иммунизировать подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась - наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные - в столице республики.
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