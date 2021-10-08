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Мужчина упал с 14-го этажа строящегося здания в Кишиневе
Мужчина упал с 14-го этажа строящегося здания в Кишиневе
Мужчина упал с 14-го этажа строящегося здания в Кишиневе
2021-10-08T19:50+0300
2021-10-08T19:50+0300
в молдове
погибший
стройка
новости кишинева
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Управление полиции Кишинева сообщило в пятницу, 8 октября, что 26-летний мужчина разбился, упав с четырнадцатого этажа строящегося в столице здания. Трагедия случилась на улице Мирчи чел Бэтрын в секторе Чоканы. Сотрудники полиции установили, что погибший был уроженцем Фалештского района. Он упал с четырнадцатого этажа в момент выполнения профессиональных обязанностей. От полученных травм молодой человек умер на месте.Для выяснения всех обстоятельств трагедии ведется следствие.
https://ru.sputnik.md/20171005/kishinev-muzhchina-upal-13jetazh-policija-neskolko-versij-tragedii-14904068.html
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в молдове, погибший, стройка

Мужчина упал с 14-го этажа строящегося здания в Кишиневе

19:50 08.10.2021
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© Sputnik / Mihai CarausЖилой дом
Жилой дом - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
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Молодой человек входил в бригаду строителей и погиб на рабочем месте.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Управление полиции Кишинева сообщило в пятницу, 8 октября, что 26-летний мужчина разбился, упав с четырнадцатого этажа строящегося в столице здания. Трагедия случилась на улице Мирчи чел Бэтрын в секторе Чоканы.
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В Кишиневе мужчина упал с 13 этажа: у полиции несколько версий трагедии
5 октября 2017, 16:37
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Сотрудники полиции установили, что погибший был уроженцем Фалештского района. Он упал с четырнадцатого этажа в момент выполнения профессиональных обязанностей. От полученных травм молодой человек умер на месте.
Для выяснения всех обстоятельств трагедии ведется следствие.
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