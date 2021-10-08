https://ru.sputnik.md/20211008/muzhchina-upal-s-14-go-etazha-stroyaschegosya-zdaniya-v-kishineve-45369739.html

Мужчина упал с 14-го этажа строящегося здания в Кишиневе

Мужчина упал с 14-го этажа строящегося здания в Кишиневе

Мужчина упал с 14-го этажа строящегося здания в Кишиневе

2021-10-08T19:50+0300

2021-10-08T19:50+0300

2021-10-08T19:50+0300

в молдове

погибший

стройка

новости кишинева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0a/35070706_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2017764dfaf19d411eb0bcd46096221.jpg

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Управление полиции Кишинева сообщило в пятницу, 8 октября, что 26-летний мужчина разбился, упав с четырнадцатого этажа строящегося в столице здания. Трагедия случилась на улице Мирчи чел Бэтрын в секторе Чоканы. Сотрудники полиции установили, что погибший был уроженцем Фалештского района. Он упал с четырнадцатого этажа в момент выполнения профессиональных обязанностей. От полученных травм молодой человек умер на месте.Для выяснения всех обстоятельств трагедии ведется следствие.

https://ru.sputnik.md/20171005/kishinev-muzhchina-upal-13jetazh-policija-neskolko-versij-tragedii-14904068.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

в молдове, погибший, стройка