https://ru.sputnik.md/20211008/nazvan-luchshiy-v-sentyabre-futbolist-angliyskoy-premer-ligi-45360081.html
Назван лучший в сентябре футболист английской Премьер-лиги
Назван лучший в сентябре футболист английской Премьер-лиги
Назван лучший в сентябре футболист Английской премьер-лиги
2021-10-08T21:35+0300
2021-10-08T21:35+0300
2021-10-08T21:35+0300
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криштиану роналду
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Лучшим футболистом сентября в английской Премьер-лиге признан Криштиану Роналду - он получил первую индивидуальную награду после возвращения в "Манчестер Юнайтед", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте лиги.Форвард провел в сентябре три матча в Премьер-лиге, в которых забил три мяча. Он отметился дублем в ворота "Ньюкасла" (4:1) и голом в матче с "Вест Хэмом" (2:1).Для Роналду награда - пятая в карьере, теперь футболист - в одном ряду с Робином ван Перси и Уэйном Руни. Больше португальца приз лучшему игроку месяца получали только Серхио Агуэро (7 раз), Стивен Джеррард и Харри Кейн (по шесть раз).Впервые пятикратный обладатель "Золотого мяча" Роналду стал лучшим игроком месяца в Премьер-лиге в ноябре 2006 года, в последний раз – в марте 2008 года.
https://ru.sputnik.md/20210827/cristiano-ronaldo-pereshel-manchester-united-juventus-44306029.html
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в мире, футбол, криштиану роналду
Назван лучший в сентябре футболист английской Премьер-лиги
Для футболиста награда стала уже пятой в карьере.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik.
Лучшим футболистом сентября в английской Премьер-лиге признан Криштиану Роналду - он получил первую индивидуальную награду после возвращения в "Манчестер Юнайтед", передает РИА Новости
со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте лиги.
Форвард провел в сентябре три матча в Премьер-лиге, в которых забил три мяча. Он отметился дублем в ворота "Ньюкасла" (4:1) и голом в матче с "Вест Хэмом" (2:1).
Для Роналду награда - пятая в карьере, теперь футболист - в одном ряду с Робином ван Перси и Уэйном Руни. Больше португальца приз лучшему игроку месяца получали только Серхио Агуэро (7 раз), Стивен Джеррард и Харри Кейн (по шесть раз).
Впервые пятикратный обладатель "Золотого мяча" Роналду стал лучшим игроком месяца в Премьер-лиге в ноябре 2006 года, в последний раз – в марте 2008 года.