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Назван лучший в сентябре футболист английской Премьер-лиги
Назван лучший в сентябре футболист английской Премьер-лиги
Назван лучший в сентябре футболист Английской премьер-лиги
2021-10-08T21:35+0300
2021-10-08T21:35+0300
спорт
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футбол
криштиану роналду
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Лучшим футболистом сентября в английской Премьер-лиге признан Криштиану Роналду - он получил первую индивидуальную награду после возвращения в "Манчестер Юнайтед", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте лиги.Форвард провел в сентябре три матча в Премьер-лиге, в которых забил три мяча. Он отметился дублем в ворота "Ньюкасла" (4:1) и голом в матче с "Вест Хэмом" (2:1).Для Роналду награда - пятая в карьере, теперь футболист - в одном ряду с Робином ван Перси и Уэйном Руни. Больше португальца приз лучшему игроку месяца получали только Серхио Агуэро (7 раз), Стивен Джеррард и Харри Кейн (по шесть раз).Впервые пятикратный обладатель "Золотого мяча" Роналду стал лучшим игроком месяца в Премьер-лиге в ноябре 2006 года, в последний раз – в марте 2008 года.
https://ru.sputnik.md/20210827/cristiano-ronaldo-pereshel-manchester-united-juventus-44306029.html
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в мире, футбол, криштиану роналду

Назван лучший в сентябре футболист английской Премьер-лиги

21:35 08.10.2021
106
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПортугальский футболист Криштиану Роналду после победы в матче Лиги чемпионов
Португальский футболист Криштиану Роналду после победы в матче Лиги чемпионов - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Для футболиста награда стала уже пятой в карьере.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Лучшим футболистом сентября в английской Премьер-лиге признан Криштиану Роналду - он получил первую индивидуальную награду после возвращения в "Манчестер Юнайтед", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте лиги.
Форвард провел в сентябре три матча в Премьер-лиге, в которых забил три мяча. Он отметился дублем в ворота "Ньюкасла" (4:1) и голом в матче с "Вест Хэмом" (2:1).
Cristiano Ronaldo, le 15 juin 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
Спорт
Криштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса"
27 августа, 18:54
215
Для Роналду награда - пятая в карьере, теперь футболист - в одном ряду с Робином ван Перси и Уэйном Руни. Больше португальца приз лучшему игроку месяца получали только Серхио Агуэро (7 раз), Стивен Джеррард и Харри Кейн (по шесть раз).
Впервые пятикратный обладатель "Золотого мяча" Роналду стал лучшим игроком месяца в Премьер-лиге в ноябре 2006 года, в последний раз – в марте 2008 года.
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