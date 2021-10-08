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https://ru.sputnik.md/20211008/nobelevskaea-premiyu-mira-dmitriy-muratov-mariya-ressa--45355909.html
Нобелевскую премию мира получили Дмитрий Муратов и Мария Ресса
Нобелевскую премию мира получили Дмитрий Муратов и Мария Ресса
Нобелевскую премию мира получили Дмитрий Муратов и Мария Ресса
2021-10-08T12:23+0300
2021-10-08T12:23+0300
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нобелевская премия
нобелевская премия мира
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Нобелевская премия мира за 2021 г была присуждена главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса.Комитет отметил их "усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.Церемонию объявления лауреата проводил Норвежский нобелевский институт.В списке, по данным Нобелевского комитета, значилось 329 номинантов — 234 человека и 95 организаций.В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.
https://ru.sputnik.md/20211007/nobelevskuya-premiya-literature-45335417.html
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россия, нобелевская премия, нобелевская премия мира

Нобелевскую премию мира получили Дмитрий Муратов и Мария Ресса

12:23 08.10.2021
136
© AP Photo / Niklas Halle'nНобелевская премия
Нобелевская премия - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Niklas Halle'n
Дмитрий Муратов стал третьим россиянином, которому присудили премию мира.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Нобелевская премия мира за 2021 г была присуждена главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса.
Комитет отметил их "усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".
Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.
Нобелевская премия - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
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Вчера, 19:00
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Церемонию объявления лауреата проводил Норвежский нобелевский институт.
В списке, по данным Нобелевского комитета, значилось 329 номинантов — 234 человека и 95 организаций.
В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.
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