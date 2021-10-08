https://ru.sputnik.md/20211008/pererabotchiki-stimuliruyut-rost-tseny-na-moldavskuyu-slivu-45343792.html

Переработчики стимулируют рост цены на молдавскую сливу

Переработчики стимулируют рост цены на молдавскую сливу

Переработчики толкают вверх цены на молдавскую сливу

2021-10-08T07:30+0300

2021-10-08T07:30+0300

2021-10-08T07:30+0300

экономика

в молдове

молдова

слива

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. С середины последней декады сентября за неполные две недели оптовые цены на сливу в Молдове выросли на 3-4 лея за килограмм – в среднем до 9 леев. Об этом сообщили в EastFruit. По данным EastFruit, октябрьский рост оптовых цен на молдавскую сливу был предсказуем: специалисты Ассоциации сельхозпроизводителей Молдовы (FARM) увязывали прогнозируемое подорожание с преобладанием в октябре поставок в ЕС сливы позднеспелых сортов по цене не ниже 8 леев за килограмм.Операторы молдавского плодового рынка утверждают, что повышение оптовых цен на сливу в первой декаде октября даже чуть выше предполагавшегося ранее среднего уровня объясняется двумя основными причинами.Первая - довольно быстрое сокращение товарных ресурсов: во многих садах слива уже убрана, по большей части продана, в меньшей мере - заложена на хранение.Другой фактор поддержки цен, как пишет EastFruit, - сохраняющийся высокий спрос со стороны переработчиков.К настоящему времени, как отмечают производители, поздняя слива, наконец, добрала недостающую сахаристость, но ее качество по большей части уже не вписывается в требования рынка. Однако такой продукт, по данным EastFruit, вполне устраивает вышеуказанную категорию покупателей. В результате закупочная цена на промышленную сливу самого низкого качества подросла до 2,5-3 леев за килограмм.

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в молдове, молдова, слива