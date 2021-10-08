Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211008/pererabotchiki-stimuliruyut-rost-tseny-na-moldavskuyu-slivu-45343792.html
Переработчики стимулируют рост цены на молдавскую сливу
Переработчики стимулируют рост цены на молдавскую сливу
Переработчики толкают вверх цены на молдавскую сливу
2021-10-08T07:30+0300
2021-10-08T07:30+0300
экономика
в молдове
молдова
слива
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2007/58/20075837_0:149:3073:1877_1920x0_80_0_0_8d336bc4dec77a9e2b2a9732549b9c3e.jpg
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. С середины последней декады сентября за неполные две недели оптовые цены на сливу в Молдове выросли на 3-4 лея за килограмм – в среднем до 9 леев. Об этом сообщили в EastFruit. По данным EastFruit, октябрьский рост оптовых цен на молдавскую сливу был предсказуем: специалисты Ассоциации сельхозпроизводителей Молдовы (FARM) увязывали прогнозируемое подорожание с преобладанием в октябре поставок в ЕС сливы позднеспелых сортов по цене не ниже 8 леев за килограмм.Операторы молдавского плодового рынка утверждают, что повышение оптовых цен на сливу в первой декаде октября даже чуть выше предполагавшегося ранее среднего уровня объясняется двумя основными причинами.Первая - довольно быстрое сокращение товарных ресурсов: во многих садах слива уже убрана, по большей части продана, в меньшей мере - заложена на хранение.Другой фактор поддержки цен, как пишет EastFruit, - сохраняющийся высокий спрос со стороны переработчиков.К настоящему времени, как отмечают производители, поздняя слива, наконец, добрала недостающую сахаристость, но ее качество по большей части уже не вписывается в требования рынка. Однако такой продукт, по данным EastFruit, вполне устраивает вышеуказанную категорию покупателей. В результате закупочная цена на промышленную сливу самого низкого качества подросла до 2,5-3 леев за килограмм.
https://ru.sputnik.md/20210930/v-moldove-sbor-urozhaya-gretskogo-orekha-kakikh-tsen-ozhidat-45154450.html
https://ru.sputnik.md/20210917/glavnoe--sobrat-v-krupneyshem-sele-gagauzii-rasschityvayut-na-bogatyy-urozhay-vinograda-44817568.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2007/58/20075837_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_53f5eddd364f67ecabdd524887082766.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, слива

Переработчики стимулируют рост цены на молдавскую сливу

07:30 08.10.2021
259
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСлива
Слива - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Денис Абрамов
/
Перейти в фотобанк
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове цена на сливу снова идет вверх.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. С середины последней декады сентября за неполные две недели оптовые цены на сливу в Молдове выросли на 3-4 лея за килограмм – в среднем до 9 леев. Об этом сообщили в EastFruit.

"Фактически средняя цена вернулась на августовский уровень, но все еще отстает от октября прошлого года (10-11 леев за килограмм)", - говорится в сообщении.

По данным EastFruit, октябрьский рост оптовых цен на молдавскую сливу был предсказуем: специалисты Ассоциации сельхозпроизводителей Молдовы (FARM) увязывали прогнозируемое подорожание с преобладанием в октябре поставок в ЕС сливы позднеспелых сортов по цене не ниже 8 леев за килограмм.
Урожай грецких орехов - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
Экономика
В Молдове - сбор урожая грецкого ореха: каких цен ожидать
30 сентября, 16:35
3455
Операторы молдавского плодового рынка утверждают, что повышение оптовых цен на сливу в первой декаде октября даже чуть выше предполагавшегося ранее среднего уровня объясняется двумя основными причинами.
Первая - довольно быстрое сокращение товарных ресурсов: во многих садах слива уже убрана, по большей части продана, в меньшей мере - заложена на хранение.
Другой фактор поддержки цен, как пишет EastFruit, - сохраняющийся высокий спрос со стороны переработчиков.

"Разница лишь в том, что во второй половине сентября основными покупателями промышленной сливы были консервные фабрики, производящие сливовую пасту. А в октябре их место заняли местные и румынские производители алкогольных напитков", - добавили в организации.

К настоящему времени, как отмечают производители, поздняя слива, наконец, добрала недостающую сахаристость, но ее качество по большей части уже не вписывается в требования рынка.
Сбор винограда в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
Экономика
"Главное – собрать": в крупнейшем селе Гагаузии рассчитывают на богатый урожай винограда
17 сентября, 12:25
1552
Однако такой продукт, по данным EastFruit, вполне устраивает вышеуказанную категорию покупателей. В результате закупочная цена на промышленную сливу самого низкого качества подросла до 2,5-3 леев за килограмм.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:10Санду призвала прокуратуру обнародовать основания для ареста Стояногло
09:56Комрат планируют объявить культурной столицей СНГ
09:45Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой японского "шпиона"
09:24ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома
09:00Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19
08:43Пока все спали: новые пострадавшие в Японии, локдаун в Латвии и ситуация с COVID
08:30Причины задержания Стояногло: подробности
08:00Гудумак: чему медики Молдовы могут поучиться у российских коллег
07:30Переработчики стимулируют рост цены на молдавскую сливу
07:00Самый точный прогноз погоды: продолжаются заморозки
00:02Погодные рекорды Молдовы 8 октября
ВчераДиректор ЦРУ: в США появится центр по борьбе с вызовами со стороны Китая
Вчера"Коронавирусные пальцы" - новый симптом COVID-19
ВчераУченые назвали условие для более редкой ревакцинации от COVID-19
ВчераНа российском космодроме Восточный появился робот-охранник
ВчераКурс валют на пятницу: доллар отступает, евро продолжает расти
ВчераГермания не станет вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19
ВчераМолдова и Литва подписали соглашение о взаимном признании водительских прав
ВчераВ Кишинев привезли очередную партию вакцины Pfizer/BioNTech
ВчераСколько денег вливают западные НПО в страны на постсоветском пространстве