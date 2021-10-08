Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211008/pod-zavalami-doma-v-batumi-esche-ostayutsya-lyudi-45366873.html
Под завалами дома в Батуми еще остаются люди
Под завалами дома в Батуми еще остаются люди
Под завалами дома в Батуми еще остаются люди
2021-10-08T18:50+0300
2021-10-08T18:50+0300
общество
в мире
грузия
обрушение
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45354779_0:77:2277:1358_1920x0_80_0_0_97dbb5f9790433909d59febc5d1601b0.jpg
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Примерно 10-15 человек остаются под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, который приехал на место, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, передает РИА Новости."Двое вышли на контакт с нами и разговаривают с нами по телефону", — сказал он.Телекомпания "Рустави 2", в свою очередь, сообщает, что в развалинах ищут восемь человек.Подъезд пятиэтажного дома на улице 26 Мая обрушился сегодня утром. По данным СМИ, из-под обломков вытащили мужчину и двух детей, в том числе новорожденного. Информации о погибших нет, точное число пострадавших пока неизвестно.Момент обрушения попал на видео. Кадры свидетельствуют, что все произошло молниеносно.По словам исполняющей обязанности мэра города Лелы Сурманидзе, причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа.
грузия
батуми
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45354779_183:0:2095:1434_1920x0_80_0_0_92e7502fb8d8c1d76f64200f684f14d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, грузия, обрушение, батуми

Под завалами дома в Батуми еще остаются люди

18:50 08.10.2021
114
© Sputnik / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Грузии
Машина скорой помощи в Грузии - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подъезд пятиэтажного дома в Батуми обрушился утром в пятницу.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Примерно 10-15 человек остаются под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, который приехал на место, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, передает РИА Новости.
"Двое вышли на контакт с нами и разговаривают с нами по телефону", — сказал он.
Телекомпания "Рустави 2", в свою очередь, сообщает, что в развалинах ищут восемь человек.
"В корпусе проживало 12 семей. Многие жители во время инцидента были на работе, а дети — в школе", — говорится в сообщении.
Подъезд пятиэтажного дома на улице 26 Мая обрушился сегодня утром. По данным СМИ, из-под обломков вытащили мужчину и двух детей, в том числе новорожденного. Информации о погибших нет, точное число пострадавших пока неизвестно.
Момент обрушения попал на видео. Кадры свидетельствуют, что все произошло молниеносно.
По словам исполняющей обязанности мэра города Лелы Сурманидзе, причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:50Мужчина упал с 14-го этажа строящегося здания в Кишиневе
19:15Молдавские сертификаты о вакцинации признали в Великобритании
19:04Домашний арест для Стояногло: что это значит
18:52Спыну - о переговорах по цене на газ: "Эту сложную ситуацию мы преодолеем вместе"
18:50Под завалами дома в Батуми еще остаются люди
18:25ЕС выделил Молдове 50 миллионов евро - на что пойдут деньги
18:22Суд отправил Стояногло под домашний арест на 30 суток
18:03Евровидение-2022 пройдет в Турине
17:35Депутаты обсудили проблемы детей с аутизмом в Молдове
17:21Кульминский встретился с Козаком в Москве
17:01Зачем в Варшаве вышли на протест: что решил КС и причем тут Брексит
16:50Юшков: кто на самом деле виноват в энергетическом кризисе Европы?
16:30Ион Кику призвал Майю Санду "освободить политзаключенного Стояногло"
16:02Лавров назвал состояние отношений Россия-ЕС "хронической деградацией"
15:25В России готовят специальную систему въезда иностранцев во время пандемии
14:57Додон попросил Козака продлить контракт на поставку газа в Молдову
14:25Додон пригрозил власти протестами и потребовал досрочных выборов
14:00Минздрав России направил в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов
13:30Американские ядерные бомбы B61 в отсеках F-35 готовы к уничтожению Восточной Европы
13:12Защита Стояногло ходатайствует об отводе судьи