https://ru.sputnik.md/20211008/pod-zavalami-doma-v-batumi-esche-ostayutsya-lyudi-45366873.html
Под завалами дома в Батуми еще остаются люди
Под завалами дома в Батуми еще остаются люди
Под завалами дома в Батуми еще остаются люди
2021-10-08T18:50+0300
2021-10-08T18:50+0300
2021-10-08T18:50+0300
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батуми
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Примерно 10-15 человек остаются под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, который приехал на место, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, передает РИА Новости."Двое вышли на контакт с нами и разговаривают с нами по телефону", — сказал он.Телекомпания "Рустави 2", в свою очередь, сообщает, что в развалинах ищут восемь человек.Подъезд пятиэтажного дома на улице 26 Мая обрушился сегодня утром. По данным СМИ, из-под обломков вытащили мужчину и двух детей, в том числе новорожденного. Информации о погибших нет, точное число пострадавших пока неизвестно.Момент обрушения попал на видео. Кадры свидетельствуют, что все произошло молниеносно.По словам исполняющей обязанности мэра города Лелы Сурманидзе, причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа.
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в мире, грузия, обрушение, батуми
Под завалами дома в Батуми еще остаются люди
Подъезд пятиэтажного дома в Батуми обрушился утром в пятницу.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik.
Примерно 10-15 человек остаются под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, который приехал на место, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, передает РИА Новости
.
"Двое вышли на контакт с нами и разговаривают с нами по телефону", — сказал он.
Телекомпания "Рустави 2"
, в свою очередь, сообщает, что в развалинах ищут восемь человек.
"В корпусе проживало 12 семей. Многие жители во время инцидента были на работе, а дети — в школе", — говорится в сообщении.
Подъезд пятиэтажного дома на улице 26 Мая обрушился сегодня утром. По данным СМИ, из-под обломков вытащили мужчину и двух детей, в том числе новорожденного. Информации о погибших нет, точное число пострадавших пока неизвестно.
Момент обрушения попал на видео. Кадры свидетельствуют, что все произошло молниеносно.
По словам исполняющей обязанности мэра города Лелы Сурманидзе, причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа.