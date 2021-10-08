https://ru.sputnik.md/20211008/pod-zavalami-doma-v-batumi-esche-ostayutsya-lyudi-45366873.html

Под завалами дома в Батуми еще остаются люди

Под завалами дома в Батуми еще остаются люди

Под завалами дома в Батуми еще остаются люди

2021-10-08T18:50+0300

2021-10-08T18:50+0300

2021-10-08T18:50+0300

общество

в мире

грузия

обрушение

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45354779_0:77:2277:1358_1920x0_80_0_0_97dbb5f9790433909d59febc5d1601b0.jpg

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Примерно 10-15 человек остаются под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, который приехал на место, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, передает РИА Новости."Двое вышли на контакт с нами и разговаривают с нами по телефону", — сказал он.Телекомпания "Рустави 2", в свою очередь, сообщает, что в развалинах ищут восемь человек.Подъезд пятиэтажного дома на улице 26 Мая обрушился сегодня утром. По данным СМИ, из-под обломков вытащили мужчину и двух детей, в том числе новорожденного. Информации о погибших нет, точное число пострадавших пока неизвестно.Момент обрушения попал на видео. Кадры свидетельствуют, что все произошло молниеносно.По словам исполняющей обязанности мэра города Лелы Сурманидзе, причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа.

грузия

батуми

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, грузия, обрушение, батуми