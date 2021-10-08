https://ru.sputnik.md/20211008/pogodnye-rekordy-moldovy-8-oktyabrya-45345042.html
Погодные рекорды Молдовы 8 октября
Погодные рекорды Молдовы 8 октября
Погодные рекорды Молдовы 8 октября
2021-10-08T00:02+0300
2021-10-08T00:02+0300
2021-10-08T00:02+0300
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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Самое холодное 8 октября на территории Молдовы выдалось более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1969 году в этот день температура воздуха составила -1,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 8 октября зафиксировали в 1990 году. Тогда термометры показали +29 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211004/v-merii-kishineva-obsudyat-gotovnost-k-nachalu-otopitelnogo-sezona-45235109.html
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Александр Исаев
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синоптики, прогноз погоды, погода, в молдове
Погодные рекорды Молдовы 8 октября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Самое холодное 8 октября на территории Молдовы выдалось более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1969 году в этот день температура воздуха составила -1,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 8 октября зафиксировали в 1990 году. Тогда термометры показали +29 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.