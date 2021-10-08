https://ru.sputnik.md/20211008/poka-vse-spali-novye-postradavshie-v-yaponii-lokdaun-v-latvii-i-situatsiya-s-covid-45348448.html

Пока все спали: новые пострадавшие в Японии, локдаун в Латвии и ситуация с COVID

Пока все спали: новые пострадавшие в Японии, локдаун в Латвии и ситуация с COVID

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 08.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-08T08:43+0300

2021-10-08T08:43+0300

2021-10-08T10:08+0300

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. В Японии выросло число пострадавших от землетрясения, зафиксированного вблизи Токио, передает РИА Новости. По данным местной пожарной охраны, число жертв составляет 32 человека.Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.Движение поездов на токийской линии, где после землетрясения частично сошел с рельсов экспресс Nippori-Toneri Liner, до сих пор не восстановлено. На ряде линий метро и городских железных дорог возникли опоздания в графике движения поездов.В четверг на северо-западе префектуры Тиба по соседству с Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Угроза цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 80 километров. Толчки такой силы в Токио ощущались впервые с 2011 года, когда произошло разрушительное Великое землетрясение Восточной Японии и цунами, из-за которого погибли около 20 тысяч человек.В Латвии вводят локдаунСовет по кризисному управлению Латвии принял решение объявить режим ЧС на три месяца, передает РИА Новости.Одной из мер стал запрет на посещение магазинов для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, исключение составят только торговые точки с товарами первой необходимости, рассказал на пресс-конференции после заседания совета премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш."В магазины смогут ходить только люди с COVID-сертификатами. Исключения составят торговые точки с товарами первой необходимости, то есть продуктовые магазины", - сказал Кариньш.Он также призвал жителей Латвии по возможности перейти на удаленный режим работы. Также совет принял решение обязать всех учеников школ носить маски.Решение совета в пятницу будет утверждено правительством Латвии.В Латвии вакцинированы от COVID-19 50 процентов населения.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 236,7 миллиона.К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 236 749 408. Из них 4 834 268 скончались. Применены 6 395 252 220 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (44 158 910). Следом идут Индия (33 894 312) и Бразилия (21 532 558).В Великобритании выявили 8 084 322 случая, в России, согласно предоставленным данным, всего было зарегистрировано 7 575 825 случаев заражения, в Турции – 7 357 306.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1777 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 303 208.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 27 человек. Общее число скончавшихся на данный момент - 6954.

https://ru.sputnik.md/20211007/v-yaponii-silnoe-zemletryasenie-ostanovleno-dvizhenie-v-metro-obestocheny-doma-45340716.html

https://ru.sputnik.md/20211007/uchenye-uslovie-redkaea-revaktsinatsia-covid-19-45329203.html

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латвия, япония, вакцинация