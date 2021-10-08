https://ru.sputnik.md/20211008/prichiny-zaderzhaniya-stoyanoglo-podrobnosti-45341142.html

Причины задержания Стояногло: подробности

Причины задержания Стояногло: подробности

Причины задержания Стояногло: подробности

2021-10-08T08:30+0300

2021-10-08T08:30+0300

2021-10-08T10:04+0300

радио

задержание

майя санду

александр стояногло

греция

фестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45347862_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_993ebe03ba82ca645e4c4604d4b55b95.jpg

Задержание генерального прокурора Александра Стояногло вызвало редкое единодушие экспертов различных взглядов и политических сил абсолютно разной "геополитической" направленности – многие сочли его надуманным, неоправданным и далеким от демократических правовых норм. Кое-кто даже заговорил о возвращении "эпохи Плахотнюка" и чуть ли не о начале диктатуры. Насколько адекватны и справедливы подобные взгляды? Что стоит за громким задержанием?А также – в Греции завершился музыкальный фестиваль GREECE's HOPE – как выступили молдавские участники? Обо всем этом расскажут собеседники - политический аналитик Виталий Катанэ и продюсер Митя Эффтерман.

греция

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

задержание, майя санду, александр стояногло, греция, фестиваль, видео