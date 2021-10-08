https://ru.sputnik.md/20211008/prichiny-zaderzhaniya-stoyanoglo-podrobnosti-45341142.html
Причины задержания Стояногло: подробности
Причины задержания Стояногло: подробности
Причины задержания Стояногло: подробности
2021-10-08T08:30+0300
2021-10-08T08:30+0300
2021-10-08T10:04+0300
радио
задержание
майя санду
александр стояногло
греция
фестиваль
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Задержание генерального прокурора Александра Стояногло вызвало редкое единодушие экспертов различных взглядов и политических сил абсолютно разной "геополитической" направленности – многие сочли его надуманным, неоправданным и далеким от демократических правовых норм. Кое-кто даже заговорил о возвращении "эпохи Плахотнюка" и чуть ли не о начале диктатуры. Насколько адекватны и справедливы подобные взгляды? Что стоит за громким задержанием?А также – в Греции завершился музыкальный фестиваль GREECE's HOPE – как выступили молдавские участники? Обо всем этом расскажут собеседники - политический аналитик Виталий Катанэ и продюсер Митя Эффтерман.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
задержание, майя санду, александр стояногло, греция, фестиваль, видео
Причины задержания Стояногло: подробности
08:30 08.10.2021 (обновлено: 10:04 08.10.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем правовые основания для задержания генерального прокурора и беседуем о прошедшем в Греции музыкальном фестивале.
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло вызвало редкое единодушие экспертов различных взглядов и политических сил абсолютно разной "геополитической" направленности – многие сочли его надуманным, неоправданным и далеким от демократических правовых норм. Кое-кто даже заговорил о возвращении "эпохи Плахотнюка" и чуть ли не о начале диктатуры. Насколько адекватны и справедливы подобные взгляды? Что стоит за громким задержанием?
А также – в Греции завершился музыкальный фестиваль GREECE's HOPE – как выступили молдавские участники? Обо всем этом расскажут собеседники - политический аналитик Виталий Катанэ и продюсер Митя Эффтерман.