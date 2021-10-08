https://ru.sputnik.md/20211008/protest-zdanie-sud-kishineve-podderzhku-stoyanoglo-45351819.html

Протест перед зданием суда в Кишиневе в поддержку Стояногло

Протест перед зданием суда в Кишиневе в поддержку Стояногло

Видео Протест перед зданием суда в Кишиневе в поддержку Стояногло

2021-10-08T10:53+0300

2021-10-08T10:53+0300

2021-10-08T10:53+0300

видео

в молдове

арест

прокурор

протест

александр стояногло

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45352343_0:0:1700:957_1920x0_80_0_0_4d421d736786a89bb3db004d67631ef0.jpg

Суд сектора Чеканы рассматривает ходатайство об аресте временно отстраненного генпрокурора Молдовы Александра Стояногло.Перед зданием суда в Кишиневе проходит массовый протест в защиту генерального прокурора Александра Стояногло. Митингующие требуют освобождения генпрокурора.Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требует его ареста на 30 суток.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, арест, прокурор, протест, александр стояногло, видео