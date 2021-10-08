Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова, 1920
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211008/protest-zdanie-sud-kishineve-podderzhku-stoyanoglo-45351819.html
Протест перед зданием суда в Кишиневе в поддержку Стояногло
Протест перед зданием суда в Кишиневе в поддержку Стояногло
Видео Протест перед зданием суда в Кишиневе в поддержку Стояногло
2021-10-08T10:53+0300
2021-10-08T10:53+0300
видео
в молдове
арест
прокурор
протест
александр стояногло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45352343_0:0:1700:957_1920x0_80_0_0_4d421d736786a89bb3db004d67631ef0.jpg
Суд сектора Чеканы рассматривает ходатайство об аресте временно отстраненного генпрокурора Молдовы Александра Стояногло.Перед зданием суда в Кишиневе проходит массовый протест в защиту генерального прокурора Александра Стояногло. Митингующие требуют освобождения генпрокурора.Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требует его ареста на 30 суток.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45352343_193:0:1601:1056_1920x0_80_0_0_259d83c5760b01b50432a7acfe19f85a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, арест, прокурор, протест, александр стояногло, видео

Протест перед зданием суда в Кишиневе в поддержку Стояногло

10:53 08.10.2021
255
© Sputnik
Генпрокурор Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ) 5 октября.
Суд сектора Чеканы рассматривает ходатайство об аресте временно отстраненного генпрокурора Молдовы Александра Стояногло.
Перед зданием суда в Кишиневе проходит массовый протест в защиту генерального прокурора Александра Стояногло. Митингующие требуют освобождения генпрокурора.
Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требует его ареста на 30 суток.
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
000100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Дизтопливо резко дорожает: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
12:30Суд Чекан рассматривает ходатайство прокуратуры об аресте Стояногло
12:23Нобелевскую премию мира получили Дмитрий Муратов и Мария Ресса
12:02Депутаты Блока коммунистов и социалистов просят освободить Стояногло под личные гарантии
11:49В Батуми рухнула часть жилого дома, сообщается о пострадавших
11:40Где в Кишиневе 8 октября находятся мобильные пункты вакцинации
11:18Дело о взятках в аэропорту: еще трое подозреваемых помещены под стражу
10:53Протест перед зданием суда в Кишиневе в поддержку Стояногло
10:37Беременность и вакцинация – врач рассказал, возможны ли осложнения
10:10Санду призвала прокуратуру обнародовать основания для ареста Стояногло
09:56Комрат планируют объявить культурной столицей СНГ
09:45Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой японского "шпиона"
09:24ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома
09:00Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19
08:43Пока все спали: новые пострадавшие в Японии, локдаун в Латвии и ситуация с COVID
08:30Причины задержания Стояногло: подробности
08:00Гудумак: чему медики Молдовы могут поучиться у российских коллег
07:30Переработчики стимулируют рост цены на молдавскую сливу
07:00Самый точный прогноз погоды: продолжаются заморозки
00:02Погодные рекорды Молдовы 8 октября