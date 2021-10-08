https://ru.sputnik.md/20211008/rossia-sistema-vezd-vyezd-inostrantsi-pandemii-45360503.html

В России готовят специальную систему въезда иностранцев во время пандемии

В России готовят специальную систему въезда иностранцев во время пандемии

В России готовят специальную систему въезда и выезда иностранцев во время пандемии

2021-10-08T15:25+0300

2021-10-08T15:25+0300

2021-10-08T15:25+0300

россия

въезд

иностранцы

вакцина

выезд

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. В России готовят комплексный подход к тому, как обеспечивать въезд в страну и выезд иностранных граждан в условиях пандемии коронавируса, передает РИА Новости. Процесс займет несколько месяцев, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается вакцин. Да, я знаю, что у нас сейчас по поручению президента Министерство внутренних дел готовит такой транспарентный комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации. Мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачные", - сказал Лавров в ходе онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).Как отметил Лавров, подход РФ сейчас согласовывается, этот процесс займет несколько месяцев.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле надеются на скорый результат переговоров с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

https://ru.sputnik.md/20211008/minzdrav-rossii-napravil-v-es-dokumenty-dlya-vzaimnogo-priznaniya-covid-sertifikatov-45356380.html

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въезд, иностранцы, вакцина, выезд