https://ru.sputnik.md/20211008/rossia-sistema-vezd-vyezd-inostrantsi-pandemii-45360503.html
В России готовят специальную систему въезда иностранцев во время пандемии
В России готовят специальную систему въезда иностранцев во время пандемии
В России готовят специальную систему въезда и выезда иностранцев во время пандемии
2021-10-08T15:25+0300
2021-10-08T15:25+0300
2021-10-08T15:25+0300
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въезд
иностранцы
вакцина
выезд
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. В России готовят комплексный подход к тому, как обеспечивать въезд в страну и выезд иностранных граждан в условиях пандемии коронавируса, передает РИА Новости. Процесс займет несколько месяцев, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается вакцин. Да, я знаю, что у нас сейчас по поручению президента Министерство внутренних дел готовит такой транспарентный комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации. Мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачные", - сказал Лавров в ходе онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).Как отметил Лавров, подход РФ сейчас согласовывается, этот процесс займет несколько месяцев.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле надеются на скорый результат переговоров с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20211008/minzdrav-rossii-napravil-v-es-dokumenty-dlya-vzaimnogo-priznaniya-covid-sertifikatov-45356380.html
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въезд, иностранцы, вакцина, выезд
В России готовят специальную систему въезда иностранцев во время пандемии
В России готовят комплексный подход к обеспечению въезда иностранцев в условиях пандемии.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik.
В России готовят комплексный подход к тому, как обеспечивать въезд в страну и выезд иностранных граждан в условиях пандемии коронавируса, передает РИА Новости
. Процесс займет несколько месяцев, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается вакцин. Да, я знаю, что у нас сейчас по поручению президента Министерство внутренних дел готовит такой транспарентный комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации. Мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачные", - сказал Лавров в ходе онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Как отметил Лавров, подход РФ сейчас согласовывается, этот процесс займет несколько месяцев.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле надеются на скорый результат переговоров с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.