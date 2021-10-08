https://ru.sputnik.md/20211008/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-prodolzhayutsya-zamorozki-45342759.html

Самый точный прогноз погоды: продолжаются заморозки

Самый точный прогноз погоды: продолжаются заморозки

Какая погода будет в Молдове 8 9 и 10 октября Gismeteo

2021-10-08T07:00+0300

2021-10-08T07:00+0300

2021-10-08T07:00+0300

прогноз погоды

в молдове

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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Будет малооблачно, без осадков.Ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов, местами до -3.Точный прогноз погоды в Кишиневе восьмого октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13.С 9 по 11 октября сохранится угроза заморозков. С 9 октября начнет постепенно холодать, возможны слабые дожди.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.Согласно народным приметам, если в этот день установится хорошая погода, то она сохранится еще в течение трех недель. Люди верили, каким будет день преподобного Сергия Радонежского, таким окажется и 8 апреля следующего года. Считалось, что если человек родился 8 октября, то его талисманом является яшма.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды, в молдове