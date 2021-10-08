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Самый точный прогноз погоды: продолжаются заморозки
Самый точный прогноз погоды: продолжаются заморозки
Какая погода будет в Молдове 8 9 и 10 октября Gismeteo
2021-10-08T07:00+0300
2021-10-08T07:00+0300
прогноз погоды
в молдове
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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Будет малооблачно, без осадков.Ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов, местами до -3.Точный прогноз погоды в Кишиневе восьмого октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13.С 9 по 11 октября сохранится угроза заморозков. С 9 октября начнет постепенно холодать, возможны слабые дожди.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.Согласно народным приметам, если в этот день установится хорошая погода, то она сохранится еще в течение трех недель. Люди верили, каким будет день преподобного Сергия Радонежского, таким окажется и 8 апреля следующего года. Считалось, что если человек родился 8 октября, то его талисманом является яшма.
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Юлия Липовая
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прогноз погоды, в молдове

Самый точный прогноз погоды: продолжаются заморозки

07:00 08.10.2021
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Растения, покрытые инеем - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Osmatesco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Будет малооблачно, без осадков.
Ветер северо-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов, местами до -3.
Точный прогноз погоды в Кишиневе восьмого октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13.
С 9 по 11 октября сохранится угроза заморозков. С 9 октября начнет постепенно холодать, возможны слабые дожди.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.
Православный храм - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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Согласно народным приметам, если в этот день установится хорошая погода, то она сохранится еще в течение трех недель. Люди верили, каким будет день преподобного Сергия Радонежского, таким окажется и 8 апреля следующего года. Считалось, что если человек родился 8 октября, то его талисманом является яшма.
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