https://ru.sputnik.md/20211008/sandu-prokuratura-osnovaniya-arest-stoyanoglo-45350458.html

Санду призвала прокуратуру обнародовать основания для ареста Стояногло

Санду призвала прокуратуру обнародовать основания для ареста Стояногло

Санду призвала прокуратуру обнародовать основания для ареста Стояногло

2021-10-08T10:10+0300

2021-10-08T10:10+0300

2021-10-08T10:22+0300

майя санду

александр стояногло

общество

арест

прокуратура

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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Президент Майя Санду попросила прокуратуру своевременно информировать общественность об уголовном деле генпрокурора Александра Стояногло и в целом о том, что происходит в генпрокуратуре. Об этом глава государства написала в Facebook."Дело генерального прокурора Александра Стояногло представляет большой интерес для общества в целом, и мы должны обеспечить максимально ответственное отношение к нему. Поэтому нам нужно больше ясности в процессах, которые сейчас происходят в Генпрокуратуре и в действиях прокуратуры. Доверие граждан к этому учреждению зависит как от эффективности ее деятельности, так и от правильности и прозрачности процедур", - написала Санду.Она попросила прокуратуру полностью и своевременно проинформировать общественность о процедурах в деле Александра Стояногло, о причинах запроса ареста на 30 суток, а также о других мерах, запрошенных прокурором по делу.Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требует его ареста на 30 суток.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.

https://ru.sputnik.md/20211007/prokuror-po-delu-stoyanoglo-potreboval-ego-aresta-na-30-dney-45339135.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

майя санду, александр стояногло, арест, прокуратура