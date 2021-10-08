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https://ru.sputnik.md/20211008/sandu-prokuratura-osnovaniya-arest-stoyanoglo-45350458.html
Санду призвала прокуратуру обнародовать основания для ареста Стояногло
Санду призвала прокуратуру обнародовать основания для ареста Стояногло
Санду призвала прокуратуру обнародовать основания для ареста Стояногло
2021-10-08T10:10+0300
2021-10-08T10:22+0300
майя санду
александр стояногло
общество
арест
прокуратура
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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Президент Майя Санду попросила прокуратуру своевременно информировать общественность об уголовном деле генпрокурора Александра Стояногло и в целом о том, что происходит в генпрокуратуре. Об этом глава государства написала в Facebook."Дело генерального прокурора Александра Стояногло представляет большой интерес для общества в целом, и мы должны обеспечить максимально ответственное отношение к нему. Поэтому нам нужно больше ясности в процессах, которые сейчас происходят в Генпрокуратуре и в действиях прокуратуры. Доверие граждан к этому учреждению зависит как от эффективности ее деятельности, так и от правильности и прозрачности процедур", - написала Санду.Она попросила прокуратуру полностью и своевременно проинформировать общественность о процедурах в деле Александра Стояногло, о причинах запроса ареста на 30 суток, а также о других мерах, запрошенных прокурором по делу.Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требует его ареста на 30 суток.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211007/prokuror-po-delu-stoyanoglo-potreboval-ego-aresta-na-30-dney-45339135.html
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Евгений Чебан
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майя санду, александр стояногло, арест, прокуратура

Санду призвала прокуратуру обнародовать основания для ареста Стояногло

10:10 08.10.2021 (обновлено: 10:22 08.10.2021)
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© Sputnik / Evghenii PanasencoМайя Санду и президент Польши Анджей Дуда
Майя Санду и президент Польши Анджей Дуда - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Глава государства потребовала большей прозрачности в работе прокуроров.
КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Президент Майя Санду попросила прокуратуру своевременно информировать общественность об уголовном деле генпрокурора Александра Стояногло и в целом о том, что происходит в генпрокуратуре. Об этом глава государства написала в Facebook.
"Дело генерального прокурора Александра Стояногло представляет большой интерес для общества в целом, и мы должны обеспечить максимально ответственное отношение к нему. Поэтому нам нужно больше ясности в процессах, которые сейчас происходят в Генпрокуратуре и в действиях прокуратуры. Доверие граждан к этому учреждению зависит как от эффективности ее деятельности, так и от правильности и прозрачности процедур", - написала Санду.
Она попросила прокуратуру полностью и своевременно проинформировать общественность о процедурах в деле Александра Стояногло, о причинах запроса ареста на 30 суток, а также о других мерах, запрошенных прокурором по делу.

В этом случае, как и во всех остальных, нужна максимальная прозрачность. Сокрытие какой-либо информации и совершение каких-либо злоупотреблений недопустимы.

Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова
Майя Санду
Президент Молдовы
Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требует его ареста на 30 суток.
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
Общество
Адвокат: прокурор по делу Стояногло потребовал его ареста на 30 дней
Вчера, 16:31
1364
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
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