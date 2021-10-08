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Счастливая курица гриль: как усатый воришка себе дом нашел
Счастливая курица гриль: как усатый воришка себе дом нашел
Видео кот воровал курицу и нашел хозяев
2021-10-08T23:32+0300
2021-10-08T23:32+0300
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik.Котенка, забравшегося в киоск фастфуда в Липецке, взяла к себе местная семья, сообщила РИА Новости специалист по обратной связи группы компаний "Русский аппетит" Татьяна Холодова.Видео с голодным животным, поедающим курицу гриль с прилавка, появилось в интернете 5 октября и вызвало резонанс. Только на одной из страниц в соцсети "ВКонтакте" оно менее чем за час собрало почти 440 тысяч просмотров. По словам автора, трапеза длилась более 15 минут, а работник киоска за это время так и не появился.Холодова уточнила, что всю продукцию с витрины утилизировали и провели полную дезинфекцию. Она добавила, что продавец в компании больше не работает.Ущерб от действий котенка собеседница агентства не уточнила.
https://ru.sputnik.md/20210808/pravda-mify-kotakh-koshkakh-chto-nado-znat-43708742.html
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в мире, россия, липецк, спасение, кот

Счастливая курица гриль: как усатый воришка себе дом нашел

23:32 08.10.2021
31
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКот на смотровой площадке
Кот на смотровой площадке - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
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Необычная история кота из Липецка окончилась хеппи-эндом.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik.Котенка, забравшегося в киоск фастфуда в Липецке, взяла к себе местная семья, сообщила РИА Новости специалист по обратной связи группы компаний "Русский аппетит" Татьяна Холодова.
Видео с голодным животным, поедающим курицу гриль с прилавка, появилось в интернете 5 октября и вызвало резонанс. Только на одной из страниц в соцсети "ВКонтакте" оно менее чем за час собрало почти 440 тысяч просмотров. По словам автора, трапеза длилась более 15 минут, а работник киоска за это время так и не появился.
Правда и мифы о котах и кошках: что надо знать владельцам домашних животных - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
Радио
Правда и мифы о котах и кошках: что надо знать владельцам домашних животных
8 августа, 12:56
771
Холодова уточнила, что всю продукцию с витрины утилизировали и провели полную дезинфекцию. Она добавила, что продавец в компании больше не работает.
Ущерб от действий котенка собеседница агентства не уточнила.
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