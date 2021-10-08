https://ru.sputnik.md/20211008/sledstvie-gazovogo-krizisa-prekratila-rabotu-azs-45375569.html
Следствие газового кризиса: прекратила работу АЗС
Следствие газового кризиса: прекратила работу АЗС
Следствие газового кризиса: прекратила работу АЗС
2021-10-08T20:55+0300
2021-10-08T20:55+0300
2021-10-08T20:55+0300
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кризис
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Газовый кризис в Молдове продолжает набирать обороты. Бельцкие СМИ пишут, что одно из городских газозаправочных станций прекратила свою работу на том основании, что у нее больше нет запасов газа на продажу. Местные водители начали возмущаться уже с утра, обнаружив, что им негде заправиться. Максимальная цена, установленная НАРЭ на дизельное топливо, достигла 18 леев и четырех банов. Литр 95-го бензина стоит 21 лей 14 банов.Напомним, в среду, 6 октября, АО "Молдовагаз" объявило, что потребители в Молдове столкнуться с дефицитом газа, поскольку затягивается подписание нового контракта с "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211007/eksperty-zamena-gaza-alternativoy---vred-dlya-ekologii-moldovy-45336991.html
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Александрина Киртоакэ
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газ, бельцы, кризис, заправка
Следствие газового кризиса: прекратила работу АЗС
Заправочная станция в Бельцах прекратила свою деятельность из-за отсутствия газа на продажу. Многие автомобилисты возмущены сложившейся ситуацией.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Газовый кризис в Молдове продолжает набирать обороты. Бельцкие СМИ пишут, что одно из городских газозаправочных станций прекратила свою работу на том основании, что у нее больше нет запасов газа на продажу.
Местные водители начали возмущаться уже с утра, обнаружив, что им негде заправиться.
Максимальная цена, установленная НАРЭ на дизельное топливо, достигла 18 леев и четырех банов. Литр 95-го бензина стоит 21 лей 14 банов.
Напомним, в среду, 6 октября, АО "Молдовагаз" объявило, что потребители в Молдове столкнуться с дефицитом газа, поскольку затягивается подписание нового контракта с "Газпромом".