https://ru.sputnik.md/20211008/sledstvie-gazovogo-krizisa-prekratila-rabotu-azs-45375569.html

Следствие газового кризиса: прекратила работу АЗС

Следствие газового кризиса: прекратила работу АЗС

Следствие газового кризиса: прекратила работу АЗС

2021-10-08T20:55+0300

2021-10-08T20:55+0300

2021-10-08T20:55+0300

общество

газ

бельцы

кризис

заправка

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Газовый кризис в Молдове продолжает набирать обороты. Бельцкие СМИ пишут, что одно из городских газозаправочных станций прекратила свою работу на том основании, что у нее больше нет запасов газа на продажу. Местные водители начали возмущаться уже с утра, обнаружив, что им негде заправиться. Максимальная цена, установленная НАРЭ на дизельное топливо, достигла 18 леев и четырех банов. Литр 95-го бензина стоит 21 лей 14 банов.Напомним, в среду, 6 октября, АО "Молдовагаз" объявило, что потребители в Молдове столкнуться с дефицитом газа, поскольку затягивается подписание нового контракта с "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211007/eksperty-zamena-gaza-alternativoy---vred-dlya-ekologii-moldovy-45336991.html

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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газ, бельцы, кризис, заправка