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Следствие газового кризиса: прекратила работу АЗС
Следствие газового кризиса: прекратила работу АЗС
Следствие газового кризиса: прекратила работу АЗС
2021-10-08T20:55+0300
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кризис
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Газовый кризис в Молдове продолжает набирать обороты. Бельцкие СМИ пишут, что одно из городских газозаправочных станций прекратила свою работу на том основании, что у нее больше нет запасов газа на продажу. Местные водители начали возмущаться уже с утра, обнаружив, что им негде заправиться. Максимальная цена, установленная НАРЭ на дизельное топливо, достигла 18 леев и четырех банов. Литр 95-го бензина стоит 21 лей 14 банов.Напомним, в среду, 6 октября, АО "Молдовагаз" объявило, что потребители в Молдове столкнуться с дефицитом газа, поскольку затягивается подписание нового контракта с "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211007/eksperty-zamena-gaza-alternativoy---vred-dlya-ekologii-moldovy-45336991.html
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газ, бельцы, кризис, заправка

Следствие газового кризиса: прекратила работу АЗС

20:55 08.10.2021
140
© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Заправочная станция в Бельцах прекратила свою деятельность из-за отсутствия газа на продажу. Многие автомобилисты возмущены сложившейся ситуацией.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Газовый кризис в Молдове продолжает набирать обороты. Бельцкие СМИ пишут, что одно из городских газозаправочных станций прекратила свою работу на том основании, что у нее больше нет запасов газа на продажу.
Местные водители начали возмущаться уже с утра, обнаружив, что им негде заправиться.
Лесозаготовка - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
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Эксперты: замена газа "альтернативой" - вред для экологии Молдовы
Вчера, 15:51
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Максимальная цена, установленная НАРЭ на дизельное топливо, достигла 18 леев и четырех банов. Литр 95-го бензина стоит 21 лей 14 банов.
Напомним, в среду, 6 октября, АО "Молдовагаз" объявило, что потребители в Молдове столкнуться с дефицитом газа, поскольку затягивается подписание нового контракта с "Газпромом".
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