https://ru.sputnik.md/20211008/spynu-o-peregovorakh-tsene-gaz-preodoleem-vmeste-slozhnuyu-situatsiyu-45371641.html

Спыну - о переговорах по цене на газ: "Эту сложную ситуацию мы преодолеем вместе"

Спыну - о переговорах по цене на газ: "Эту сложную ситуацию мы преодолеем вместе"

Переговоры о подписании контракта на поставку газа в Молдову продолжаются. 08.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-08T18:52+0300

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газ

газпром

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Вице-премьер-министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что в понедельник, 11 октября, проведет пресс-конференцию об итогах переговоров по поводу подписания контракта на поставку газа в Молдову. Об этом он написал в Facebook.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну принимал участие 7-8 октября в газовом форуме в Санкт-Петербурге.На полях форума он должен был проводить дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца октября.

https://ru.sputnik.md/20211008/dodon-poprosil-kozaka-prodlit-kontrakt-na-postavku-gaza-v-moldovu-45362518.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

газ, газпром, в молдове