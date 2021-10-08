https://ru.sputnik.md/20211008/spynu-o-peregovorakh-tsene-gaz-preodoleem-vmeste-slozhnuyu-situatsiyu-45371641.html
Спыну - о переговорах по цене на газ: "Эту сложную ситуацию мы преодолеем вместе"
Спыну - о переговорах по цене на газ: "Эту сложную ситуацию мы преодолеем вместе"
Переговоры о подписании контракта на поставку газа в Молдову продолжаются. 08.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-08T18:52+0300
2021-10-08T18:52+0300
2021-10-08T18:55+0300
газ
газпром
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Вице-премьер-министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что в понедельник, 11 октября, проведет пресс-конференцию об итогах переговоров по поводу подписания контракта на поставку газа в Молдову. Об этом он написал в Facebook.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну принимал участие 7-8 октября в газовом форуме в Санкт-Петербурге.На полях форума он должен был проводить дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца октября.
https://ru.sputnik.md/20211008/dodon-poprosil-kozaka-prodlit-kontrakt-na-postavku-gaza-v-moldovu-45362518.html
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газ, газпром, в молдове
Спыну - о переговорах по цене на газ: "Эту сложную ситуацию мы преодолеем вместе"
18:52 08.10.2021 (обновлено: 18:55 08.10.2021)
Переговоры о подписании контракта на поставку газа в Молдову продолжаются.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Вице-премьер-министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что в понедельник, 11 октября, проведет пресс-конференцию об итогах переговоров по поводу подписания контракта на поставку газа в Молдову. Об этом он написал в Facebook.
"Друзья, мы продолжили обсуждения по поставкам природного газа в нашу страну в Санкт-Петербурге. В понедельник я проведу пресс-конференцию, где подробно расскажу и отвечу на вопросы представителей СМИ. Подробности о мероприятии будут объявлены позже. Эту сложную ситуацию мы преодолеем вместе", - сообщил Спыну в Facebook.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну принимал участие 7-8 октября в газовом форуме в Санкт-Петербурге.
На полях форума он должен был проводить дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца октября.