Стояногло: в Молдову вернулось "захваченное государство"

"Мое дело - политическое. И очень плохо, что, выбравшись из ситуации захваченного государства два года назад, мы возвращаемся к абсолютно тем же шаблонам. Те поправки внес не я, а Центр по борьбе с экономическими преступлениями. Но, в том числе и с помощью журналистов, дело было представлено так, что все это сделал я и у меня были некие интересы", - заявил Стояногло.