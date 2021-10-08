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https://ru.sputnik.md/20211008/stoyanoglo-v-moldovu-vernulos-zakhvachennoe-gosudarstvo-45374325.html
Стояногло: в Молдову вернулось "захваченное государство"
Стояногло: в Молдову вернулось "захваченное государство"
Стояногло: в Молдову вернулось "захваченное государство"
2021-10-08T20:15+0300
2021-10-08T20:57+0300
политика
заявление
александр стояногло
в молдове
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Вечером пятницы на выходе из здания суда сектора Чеканы, где служители Фемиды по завершении заседания применили в отношении Александра Стояногло меру пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток, он успел сделать заявление.Свой 30-дневный домашний арест отстраненный Генпрокурор назвал "неверным""Это неверное решение. Прокуроры не представили ни единого доказательства моей вины, кроме скриншотов с новостных сайтов и вырезок из газет.У них была одна цель – отстранить меня от должности. Идет процесс захвата госучреждений", - заявил Стояногло.Кроме того, он отметил, что те, кто ведет его дело, по-своему трактуют понятие "сотрудничество со следствием".Он также пообещал предоставить доказательства, подтверждающие его невиновность.
https://ru.sputnik.md/20211008/sud-otpravil-stoyanoglo-pod-domashniy-arest-na-30-sutok-45369052.html
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заявление, александр стояногло, в молдове

Стояногло: в Молдову вернулось "захваченное государство"

20:15 08.10.2021 (обновлено: 20:57 08.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Получивший 30 суток домашнего ареста отстраненный от должности генерального прокурора Александр Стояногло назвал возбужденное против него дело "политическим заказом".
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Вечером пятницы на выходе из здания суда сектора Чеканы, где служители Фемиды по завершении заседания применили в отношении Александра Стояногло меру пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток, он успел сделать заявление.

"Мое дело - политическое. И очень плохо, что, выбравшись из ситуации захваченного государства два года назад, мы возвращаемся к абсолютно тем же шаблонам. Те поправки внес не я, а Центр по борьбе с экономическими преступлениями. Но, в том числе и с помощью журналистов, дело было представлено так, что все это сделал я и у меня были некие интересы", - заявил Стояногло.

Свой 30-дневный домашний арест отстраненный Генпрокурор назвал "неверным"
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Политика
Суд отправил Стояногло под домашний арест на 30 суток
18:22
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"Это неверное решение. Прокуроры не представили ни единого доказательства моей вины, кроме скриншотов с новостных сайтов и вырезок из газет.У них была одна цель – отстранить меня от должности. Идет процесс захвата госучреждений", - заявил Стояногло.
Кроме того, он отметил, что те, кто ведет его дело, по-своему трактуют понятие "сотрудничество со следствием".
"До сих пор я сотрудничал со следствием, но у нас разные взгляды на сотрудничество. Они считают, что сотрудничество означает, что мне нужно что-то признать. Я ничего не совершил, чтобы это признавать", - подчеркнул Александр Стояногло.
Он также пообещал предоставить доказательства, подтверждающие его невиновность.
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