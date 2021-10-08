https://ru.sputnik.md/20211008/sud-chekan-rassmatrivaet-khodataystvo-prokuratury-ob-areste-stoyanoglo-45356084.html

Суд Чекан рассматривает ходатайство прокуратуры об аресте Стояногло

Суд Чекан рассматривает ходатайство прокуратуры об аресте Стояногло

Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. 08.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-08T12:30+0300

2021-10-08T12:30+0300

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александр стояногло

прокуратура

суд

общество

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. В суде сектора Чеканы рассматривается ходатайство прокурора Виктора Фортунэ об аресте генерального прокурора Александра Стояногло на 30 дней.В здание суда доставили и самого обвиняемого.Перед зданием судебной инстанции состоялся протест депутатов и сторонников Блока коммунистов и социалистов.Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требует его ареста на 30 суток.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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александр стояногло, прокуратура, суд