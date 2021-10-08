https://ru.sputnik.md/20211008/sud-otpravil-stoyanoglo-pod-domashniy-arest-na-30-sutok-45369052.html
Суд отправил Стояногло под домашний арест на 30 суток
Суд отправил Стояногло под домашний арест на 30 суток
Решение суда может быть обжаловано в Апелляционной палате. 08.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-08T18:22+0300
2021-10-08T18:22+0300
2021-10-08T19:08+0300
генпрокурор
александр стояногло
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло проведет ближайшие 30 дней под домашним арестом. Такое решение в пятницу принял судья Николае Корча. Об этом журналистам адвокат Стояногло Василе Гафтон."Я не нарушал закон. Это я продемонстрировал сегодня. Прокуроры не предоставили ни одного доказательства. Только какие-то скриншоты, ссылки на публикации. Это политическое дело. Очень плохо, что год назад, выйдя из состояния захваченного государства, мы возвращаемся к тем же практикам", - заявил Стояногло журналистам. Суд сектора Чеканы рассмотрел ходатайство прокурора Виктора Фортунэ об аресте генерального прокурора Александра Стояногло на 30 дней.Перед зданием судебной инстанции состоялся протест депутатов и сторонников Блока коммунистов и социалистов.Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требовал его ареста на 30 суток.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211008/ion-kiku-prizval-mayyu-sandu-osvobodit-politzaklyuchennogo-stoyanoglo-45365430.html
https://ru.sputnik.md/20211008/deputaty-bloka-kommunistov-i-sotsialistov-prosyat-osvobodit-stoyanoglo-pod-lichnye-garantii-45354304.html
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Евгений Чебан
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генпрокурор, александр стояногло, в молдове
Суд отправил Стояногло под домашний арест на 30 суток
18:22 08.10.2021 (обновлено: 19:08 08.10.2021)
Решение суда может быть обжаловано в Апелляционной палате.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло проведет ближайшие 30 дней под домашним арестом. Такое решение в пятницу принял судья Николае Корча. Об этом журналистам адвокат Стояногло Василе Гафтон.
"Я не нарушал закон. Это я продемонстрировал сегодня. Прокуроры не предоставили ни одного доказательства. Только какие-то скриншоты, ссылки на публикации. Это политическое дело. Очень плохо, что год назад, выйдя из состояния захваченного государства, мы возвращаемся к тем же практикам", - заявил Стояногло журналистам.
Суд сектора Чеканы рассмотрел ходатайство прокурора Виктора Фортунэ об аресте генерального прокурора Александра Стояногло на 30 дней.
Перед зданием судебной инстанции состоялся протест депутатов и сторонников Блока коммунистов и социалистов.
Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требовал его ареста на 30 суток.
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.