https://ru.sputnik.md/20211008/ukraina-zaderzhali-granitsa-moldovoa-yaponskii-shpion-45349686.html

Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой японского "шпиона"

Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой японского "шпиона"

Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой японского "шпиона"

2021-10-08T09:45+0300

2021-10-08T09:45+0300

2021-10-08T09:45+0300

украина

япония

шпион

паланка

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Пограничники Белгород-Днестровского отряда Госпогранслужбы Украины задержали на КПП "Паланка" японца с партией шпионских устройств. Об этом передает пресс-служба украинского ведомства."Военнослужащие Белгород-Днестровского отряда обнаружили у иностранца технические средства негласного снятия информации, которые он скрыто пытался вывезти в Молдову. Пассажир рейсового автобуса - подданный Японии, ехал через пункт пропуска "Паланка", - сообщают украинские пограничники.Во время совместного с таможенниками осмотра в вещах иностранца обнаружили шпионское оборудование: две пары очков, две ручки и часы, в которые были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы.По данному факту проинформированы компетентные органы. "Шпиона" через границу не пропустили, технические устройства изъяли", - рассказали в пресс-службе.

https://ru.sputnik.md/20211003/strelba-na-granitse-rumynskie-pogranichniki-ranili-podozrevaemogo-v-kontrabande-45232599.html

украина

япония

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

украина, япония, шпион, паланка, в молдове