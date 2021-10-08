Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211008/ukraina-zaderzhali-granitsa-moldovoa-yaponskii-shpion-45349686.html
Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой японского "шпиона"
Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой японского "шпиона"
Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой японского "шпиона"
2021-10-08T09:45+0300
2021-10-08T09:45+0300
украина
япония
шпион
паланка
общество
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1193/70/11937074_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_a63a6bcdaff7433cb37ffc292d506726.jpg
КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Пограничники Белгород-Днестровского отряда Госпогранслужбы Украины задержали на КПП "Паланка" японца с партией шпионских устройств. Об этом передает пресс-служба украинского ведомства."Военнослужащие Белгород-Днестровского отряда обнаружили у иностранца технические средства негласного снятия информации, которые он скрыто пытался вывезти в Молдову. Пассажир рейсового автобуса - подданный Японии, ехал через пункт пропуска "Паланка", - сообщают украинские пограничники.Во время совместного с таможенниками осмотра в вещах иностранца обнаружили шпионское оборудование: две пары очков, две ручки и часы, в которые были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы.По данному факту проинформированы компетентные органы. "Шпиона" через границу не пропустили, технические устройства изъяли", - рассказали в пресс-службе.
https://ru.sputnik.md/20211003/strelba-na-granitse-rumynskie-pogranichniki-ranili-podozrevaemogo-v-kontrabande-45232599.html
украина
япония
паланка
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1193/70/11937074_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_bba464b2475e4de155dcb0995eb54e4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, япония, шпион, паланка, в молдове

Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой японского "шпиона"

09:45 08.10.2021
107
© Sputnik / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польском участке госграницы
Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском участке госграницы - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Павел Паламарчук
/
Перейти в фотобанк
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Японский подданный собирался ввести в Молдову партию шпионского оборудования.
КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Пограничники Белгород-Днестровского отряда Госпогранслужбы Украины задержали на КПП "Паланка" японца с партией шпионских устройств. Об этом передает пресс-служба украинского ведомства.
"Военнослужащие Белгород-Днестровского отряда обнаружили у иностранца технические средства негласного снятия информации, которые он скрыто пытался вывезти в Молдову. Пассажир рейсового автобуса - подданный Японии, ехал через пункт пропуска "Паланка", - сообщают украинские пограничники.
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
Общество
Стрельба на границе: румынские пограничники ранили подозреваемого в контрабанде
3 октября, 15:45
500
Во время совместного с таможенниками осмотра в вещах иностранца обнаружили шпионское оборудование: две пары очков, две ручки и часы, в которые были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы.
По данному факту проинформированы компетентные органы. "Шпиона" через границу не пропустили, технические устройства изъяли", - рассказали в пресс-службе.
000010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:10Санду призвала прокуратуру обнародовать основания для ареста Стояногло
09:56Комрат планируют объявить культурной столицей СНГ
09:45Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой японского "шпиона"
09:24ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома
09:00Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19
08:43Пока все спали: новые пострадавшие в Японии, локдаун в Латвии и ситуация с COVID
08:30Причины задержания Стояногло: подробности
08:00Гудумак: чему медики Молдовы могут поучиться у российских коллег
07:30Переработчики стимулируют рост цены на молдавскую сливу
07:00Самый точный прогноз погоды: продолжаются заморозки
00:02Погодные рекорды Молдовы 8 октября
ВчераДиректор ЦРУ: в США появится центр по борьбе с вызовами со стороны Китая
Вчера"Коронавирусные пальцы" - новый симптом COVID-19
ВчераУченые назвали условие для более редкой ревакцинации от COVID-19
ВчераНа российском космодроме Восточный появился робот-охранник
ВчераКурс валют на пятницу: доллар отступает, евро продолжает расти
ВчераГермания не станет вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19
ВчераМолдова и Литва подписали соглашение о взаимном признании водительских прав
ВчераВ Кишинев привезли очередную партию вакцины Pfizer/BioNTech
ВчераСколько денег вливают западные НПО в страны на постсоветском пространстве