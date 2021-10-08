https://ru.sputnik.md/20211008/ukraina-zaderzhali-granitsa-moldovoa-yaponskii-shpion-45349686.html
Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой японского "шпиона"
Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой японского "шпиона"
Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой японского "шпиона"
2021-10-08T09:45+0300
2021-10-08T09:45+0300
2021-10-08T09:45+0300
украина
япония
шпион
паланка
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Пограничники Белгород-Днестровского отряда Госпогранслужбы Украины задержали на КПП "Паланка" японца с партией шпионских устройств. Об этом передает пресс-служба украинского ведомства."Военнослужащие Белгород-Днестровского отряда обнаружили у иностранца технические средства негласного снятия информации, которые он скрыто пытался вывезти в Молдову. Пассажир рейсового автобуса - подданный Японии, ехал через пункт пропуска "Паланка", - сообщают украинские пограничники.Во время совместного с таможенниками осмотра в вещах иностранца обнаружили шпионское оборудование: две пары очков, две ручки и часы, в которые были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы.По данному факту проинформированы компетентные органы. "Шпиона" через границу не пропустили, технические устройства изъяли", - рассказали в пресс-службе.
https://ru.sputnik.md/20211003/strelba-na-granitse-rumynskie-pogranichniki-ranili-podozrevaemogo-v-kontrabande-45232599.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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украина, япония, шпион, паланка, в молдове
Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой японского "шпиона"
Японский подданный собирался ввести в Молдову партию шпионского оборудования.
КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Пограничники Белгород-Днестровского отряда Госпогранслужбы Украины задержали на КПП "Паланка" японца с партией шпионских устройств. Об этом передает пресс-служба украинского ведомства.
"Военнослужащие Белгород-Днестровского отряда обнаружили у иностранца технические средства негласного снятия информации, которые он скрыто пытался вывезти в Молдову. Пассажир рейсового автобуса - подданный Японии, ехал через пункт пропуска "Паланка", - сообщают украинские пограничники.
Во время совместного с таможенниками осмотра в вещах иностранца обнаружили шпионское оборудование: две пары очков, две ручки и часы, в которые были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы.
По данному факту проинформированы компетентные органы. "Шпиона" через границу не пропустили, технические устройства изъяли", - рассказали в пресс-службе.