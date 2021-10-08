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Зачем в Варшаве вышли на протест: что решил КС и причем тут Брексит
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Конституционный суд Польши подтвердил превосходство Конституции республики над законодательством Европейского союза.
С соответствующим обращением в КС в марте 2021 года обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Решение КС последовало в условиях, когда оппозиция и власти в стране взаимно обвиняют друг друга в желании вывести страну из Евросоюза. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал решение КС атакой против ЕС.
Он подчеркнул, что существует риск польского Брексита."Да, это атака против Евросоюза", - заявил французский госсекретарь. "Но я хочу сказать, что не хотел бы выхода Польши из Евросоюза", - указал Бон.
Он не исключил последствий такого решения, говоря о том, что ЕС может отказаться от финансовой поддержки плана по восстановлению экономики Польши.
Он не исключил последствий такого решения, говоря о том, что ЕС может отказаться от финансовой поддержки плана по восстановлению экономики Польши.
После того, как КС огласил свой вердикт, группа протестующих собралась у здания Конституционного суда Варшавы.
Протестующие с польскими флагами и проевропейскими плакатами демонстрировали недовольство решением суда.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, со своей стороны, заверил, что страна не намерена выходить из Европейского союза. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя решение Конституционного суда Польши, подчеркнул, что приоритетом в странах-членах ЕС является общеевропейское законодательство.
На своем заседании КС, в частности, рассматривал несколько статей Договора о Европейском союзе под вопросом "дают ли они разрешение или обязывают орган, применяющий право, отказаться от использования Конституции Польской Республики или предписывают применять нормы права в соответствии с Конституцией Польши". Кроме того, рассматривая ряд пунктов договора о Евросоюзе, Конституционный суд решал, "обязан ли орган, применяющий право, в целях эффективной правовой защиты применять закон, не соответствующий Конституции".
Кроме того, КС изучил вопрос контроля независимости судей, назначенных президентом Польши. Ранее суд Европейского союза постановил, что изменения в польском законе "О Национальном судебном совете" могут нарушать закон ЕС. Речь идет о поправках, которые дают президенту страны возможность выдвигать кандидатов на должность судьи Верховного суда.
Кроме того, КС изучил вопрос контроля независимости судей, назначенных президентом Польши. Ранее суд Европейского союза постановил, что изменения в польском законе "О Национальном судебном совете" могут нарушать закон ЕС. Речь идет о поправках, которые дают президенту страны возможность выдвигать кандидатов на должность судьи Верховного суда.