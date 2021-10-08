https://ru.sputnik.md/20211008/voz-opredelenie-postkovidnii-sindrom-45348985.html

ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома

ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома

ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома

2021-10-08T09:24+0300

2021-10-08T09:24+0300

2021-10-08T10:14+0300

коронавирус

воз

синдромы

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые опубликовала определение постковидного синдрома и описала симптомы данного состояния. Информация о синдроме, который возникает после перенесенного COVID-19, была опубликована на сайте организации, передают Известия.По информации ВОЗ, от постковидного синдрома, или "длительного COVID-19", страдают до 20% пациентов. Состояние возникает через три месяца после выздоровления и длится до двух месяцев. При этом за время "длительного COVID-19" несколько раз могут возникать фазы улучшения и ухудшения.Среди основных симптомов постковидного синдрома ВОЗ выделила повышенную утомляемость, одышку, признаки когнитивной дисфункции, а также другие состояния, влияющие на повседневную жизнь.

https://ru.sputnik.md/20210920/postkovidnyy-sindrom-produkty-isklyuchit-ratsion-44893425.html

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воз, синдромы