https://ru.sputnik.md/20211008/voz-opredelenie-postkovidnii-sindrom-45348985.html
ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома
ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома
ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома
2021-10-08T09:24+0300
2021-10-08T09:24+0300
2021-10-08T10:14+0300
коронавирус
воз
синдромы
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые опубликовала определение постковидного синдрома и описала симптомы данного состояния. Информация о синдроме, который возникает после перенесенного COVID-19, была опубликована на сайте организации, передают Известия.По информации ВОЗ, от постковидного синдрома, или "длительного COVID-19", страдают до 20% пациентов. Состояние возникает через три месяца после выздоровления и длится до двух месяцев. При этом за время "длительного COVID-19" несколько раз могут возникать фазы улучшения и ухудшения.Среди основных симптомов постковидного синдрома ВОЗ выделила повышенную утомляемость, одышку, признаки когнитивной дисфункции, а также другие состояния, влияющие на повседневную жизнь.
https://ru.sputnik.md/20210920/postkovidnyy-sindrom-produkty-isklyuchit-ratsion-44893425.html
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воз, синдромы
ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома
09:24 08.10.2021 (обновлено: 10:14 08.10.2021)
Специалисты ВОЗ сделали вывод, что к постковидному синдрому нужно отнести состояния, которые нельзя объяснить другими диагнозами.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые опубликовала определение постковидного синдрома и описала симптомы данного состояния. Информация о синдроме, который возникает после перенесенного COVID-19, была опубликована на сайте организации, передают Известия
.
По информации ВОЗ, от постковидного синдрома, или "длительного COVID-19", страдают до 20% пациентов. Состояние возникает через три месяца после выздоровления и длится до двух месяцев. При этом за время "длительного COVID-19" несколько раз могут возникать фазы улучшения и ухудшения.
Среди основных симптомов постковидного синдрома ВОЗ выделила повышенную утомляемость, одышку, признаки когнитивной дисфункции, а также другие состояния, влияющие на повседневную жизнь.