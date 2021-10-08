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ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома
ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома
ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома
2021-10-08T09:24+0300
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые опубликовала определение постковидного синдрома и описала симптомы данного состояния. Информация о синдроме, который возникает после перенесенного COVID-19, была опубликована на сайте организации, передают Известия.По информации ВОЗ, от постковидного синдрома, или "длительного COVID-19", страдают до 20% пациентов. Состояние возникает через три месяца после выздоровления и длится до двух месяцев. При этом за время "длительного COVID-19" несколько раз могут возникать фазы улучшения и ухудшения.Среди основных симптомов постковидного синдрома ВОЗ выделила повышенную утомляемость, одышку, признаки когнитивной дисфункции, а также другие состояния, влияющие на повседневную жизнь.
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воз, синдромы

ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома

09:24 08.10.2021 (обновлено: 10:14 08.10.2021)
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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuКак молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Специалисты ВОЗ сделали вывод, что к постковидному синдрому нужно отнести состояния, которые нельзя объяснить другими диагнозами.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые опубликовала определение постковидного синдрома и описала симптомы данного состояния. Информация о синдроме, который возникает после перенесенного COVID-19, была опубликована на сайте организации, передают Известия.
Салат, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
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По информации ВОЗ, от постковидного синдрома, или "длительного COVID-19", страдают до 20% пациентов. Состояние возникает через три месяца после выздоровления и длится до двух месяцев. При этом за время "длительного COVID-19" несколько раз могут возникать фазы улучшения и ухудшения.
Среди основных симптомов постковидного синдрома ВОЗ выделила повышенную утомляемость, одышку, признаки когнитивной дисфункции, а также другие состояния, влияющие на повседневную жизнь.
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