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https://ru.sputnik.md/20211008/zaschita-stoyanoglo-khodataystvuet-ob-otvode-sude-45357722.html
Защита Стояногло ходатайствует об отводе судьи
Защита Стояногло ходатайствует об отводе судьи
Защита генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло
2021-10-08T13:12+0300
2021-10-08T13:28+0300
александр стояногло
общество
в молдове
генпрокурор
адвокат
прокурор
суд
судья
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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Адвокаты Александра Стояногло заявили отвод судьи Николае Корча, который рассматривает ходатайство стороны обвинения об аресте генерального прокурора на 30 суток. Об этом журналистам объявил прокурор Виктор Фуртунэ.Заседание по делу об аресте генпрокурора приостановлено до рассмотрения этого запроса другим судьей.Ранее адвокат Стояногло просил Высшую судебную палату перевести дело в другую судебную инстанцию. ВСП отклонила это требование защиты.Отметим, в суде сектора Чеканы рассматривается ходатайство прокурора Виктора Фортунэ об аресте генерального прокурора Александра Стояногло на 30 дней.Срок задержания Стояногло истекает 8 октября в 17.40. Если к этому времени суд не примет решение об аресте, генерального прокурора должны будут освободить из-под стражи.В здание суда доставили и самого обвиняемого.Перед зданием судебной инстанции состоялся протест депутатов и сторонников Блока коммунистов и социалистов.Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требует его ареста на 30 суток.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211008/sud-chekan-rassmatrivaet-khodataystvo-prokuratury-ob-areste-stoyanoglo-45356084.html
https://ru.sputnik.md/20211008/deputaty-bloka-kommunistov-i-sotsialistov-prosyat-osvobodit-stoyanoglo-pod-lichnye-garantii-45354304.html
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Евгений Чебан
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александр стояногло, в молдове, генпрокурор, адвокат, прокурор, суд, судья

Защита Стояногло ходатайствует об отводе судьи

13:12 08.10.2021 (обновлено: 13:28 08.10.2021)
216
© Sputnik / Mihai CarausЗадержание генерального прокурора Александра Стояногло
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Ранее адвокат Стояногло просил Высшую судебную палату перевести дело в другую судебную инстанцию, но ВСП отклонила это требование защиты.
КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Адвокаты Александра Стояногло заявили отвод судьи Николае Корча, который рассматривает ходатайство стороны обвинения об аресте генерального прокурора на 30 суток. Об этом журналистам объявил прокурор Виктор Фуртунэ.
Заседание по делу об аресте генпрокурора приостановлено до рассмотрения этого запроса другим судьей.
Ранее адвокат Стояногло просил Высшую судебную палату перевести дело в другую судебную инстанцию. ВСП отклонила это требование защиты.
Protest în susținerea lui Stoianoglo la Judecătoria Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Общество
Суд Чекан рассматривает ходатайство прокуратуры об аресте Стояногло
12:30
353
2
Отметим, в суде сектора Чеканы рассматривается ходатайство прокурора Виктора Фортунэ об аресте генерального прокурора Александра Стояногло на 30 дней.
Срок задержания Стояногло истекает 8 октября в 17.40. Если к этому времени суд не примет решение об аресте, генерального прокурора должны будут освободить из-под стражи.
В здание суда доставили и самого обвиняемого.
Перед зданием судебной инстанции состоялся протест депутатов и сторонников Блока коммунистов и социалистов.
Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требует его ареста на 30 суток.
Protest în susținerea lui Stoianoglo la Judecătoria Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Общество
Депутаты Блока коммунистов и социалистов просят освободить Стояногло под личные гарантии
12:02
111
3
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
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