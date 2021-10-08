https://ru.sputnik.md/20211008/zaschita-stoyanoglo-khodataystvuet-ob-otvode-sude-45357722.html

Защита Стояногло ходатайствует об отводе судьи

Защита Стояногло ходатайствует об отводе судьи

Защита генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло

2021-10-08T13:12+0300

2021-10-08T13:12+0300

2021-10-08T13:28+0300

александр стояногло

общество

в молдове

генпрокурор

адвокат

прокурор

суд

судья

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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Адвокаты Александра Стояногло заявили отвод судьи Николае Корча, который рассматривает ходатайство стороны обвинения об аресте генерального прокурора на 30 суток. Об этом журналистам объявил прокурор Виктор Фуртунэ.Заседание по делу об аресте генпрокурора приостановлено до рассмотрения этого запроса другим судьей.Ранее адвокат Стояногло просил Высшую судебную палату перевести дело в другую судебную инстанцию. ВСП отклонила это требование защиты.Отметим, в суде сектора Чеканы рассматривается ходатайство прокурора Виктора Фортунэ об аресте генерального прокурора Александра Стояногло на 30 дней.Срок задержания Стояногло истекает 8 октября в 17.40. Если к этому времени суд не примет решение об аресте, генерального прокурора должны будут освободить из-под стражи.В здание суда доставили и самого обвиняемого.Перед зданием судебной инстанции состоялся протест депутатов и сторонников Блока коммунистов и социалистов.Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требует его ареста на 30 суток.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.

https://ru.sputnik.md/20211008/sud-chekan-rassmatrivaet-khodataystvo-prokuratury-ob-areste-stoyanoglo-45356084.html

https://ru.sputnik.md/20211008/deputaty-bloka-kommunistov-i-sotsialistov-prosyat-osvobodit-stoyanoglo-pod-lichnye-garantii-45354304.html

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