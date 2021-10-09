https://ru.sputnik.md/20211009/bruter-moldavskaya-vlast-pochti-nedeesposobna-45353608.html

Брутер: молдавская власть почти недееспособна

Брутер: молдавская власть почти недееспособна

Политический аналитик высказал мнение о состоянии нынешней власти в Молдове и объяснил, почему власть приняла решение арестовать генерального прокурора страны... 09.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-09T08:00+0300

2021-10-09T08:00+0300

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Брутер: молдавская власть почти недееспособна Брутер: молдавская власть почти недееспособна

Брутер убежден, что цена на газ - 790 долларов - способна убить все, что угодно, и это только начало, потому что цена газа продолжает расти и будет расти до тех пор, пока не заработает "Северный поток-2". Все это говорит о том, что политически этот режим может не пережить даже предстоящую зиму хоть с каким-то устойчивым рейтингом. А если он этого не сделает, то риски только возрастут.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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