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Брутер: молдавская власть почти недееспособна
Брутер: молдавская власть почти недееспособна
Политический аналитик высказал мнение о состоянии нынешней власти в Молдове и объяснил, почему власть приняла решение арестовать генерального прокурора страны... 09.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-09T08:00+0300
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Брутер: молдавская власть почти недееспособна
Брутер: молдавская власть почти недееспособна
Брутер убежден, что цена на газ - 790 долларов - способна убить все, что угодно, и это только начало, потому что цена газа продолжает расти и будет расти до тех пор, пока не заработает "Северный поток-2". Все это говорит о том, что политически этот режим может не пережить даже предстоящую зиму хоть с каким-то устойчивым рейтингом. А если он этого не сделает, то риски только возрастут.
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Брутер: молдавская власть почти недееспособна

08:00 09.10.2021
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Радио
Брутер: молдавская власть почти недееспособна
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Политический аналитик высказал мнение о состоянии нынешней власти в Молдове и объяснил, почему власть приняла решение арестовать генерального прокурора страны Александра Стояногло.

"Власть в Молдове импотентна по определению, ее партнеры по развитию - в отчаянии. И даже не столько в отчаянии, сколько они понимают, что есть риски. Правительство в Молдове очень слабое, президент тоже очень слаб, - они вообще в каком-то смысле недееспособны", - рассказал эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер.

Брутер убежден, что цена на газ - 790 долларов - способна убить все, что угодно, и это только начало, потому что цена газа продолжает расти и будет расти до тех пор, пока не заработает "Северный поток-2".
Все это говорит о том, что политически этот режим может не пережить даже предстоящую зиму хоть с каким-то устойчивым рейтингом. А если он этого не сделает, то риски только возрастут.

"Изменение вектора в Румынии и вероятный приход к власти в этой стране технического правительства - говорят о том, что внешний контур и поддержка станет гораздо меньше. Это значит, что нужно принимать какие-то решения – вот, приняли такое", - заключил эксперт.

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