https://ru.sputnik.md/20211009/diabet-alkogol-vrach-isklyuchenie-45362394.html

Диабет и алкоголь – врач рассказал, когда можно сделать исключение

Диабет и алкоголь – врач рассказал, когда можно сделать исключение

Диабет и алкоголь – врач рассказал, когда можно сделать исключение

2021-10-09T15:45+0300

2021-10-09T15:45+0300

2021-10-09T15:51+0300

здоровье

врач

алкоголь

сахарный диабет

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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Прием алкогольных напитков возможен при заболевании сахарным диабетом, но только в виде исключения, по праздникам, причем предпочтительны напитки с минимальным содержанием сахара. Об этом "Известиям" рассказала врач-эндокринолог центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Яна Фурлет.В качестве алкоголя, который подходит по этому критерию, врач назвала сухие вина, шампанское брют (200 миллилитров), коньяк, виски и водку (75 миллилитров).При этом Фурлет призвала помнить, что при приеме алкоголя происходит снижение глюкозы в крови за счет блокады глюконеогенеза в печени, а на следующий день происходит прогрессивное повышение сахара, когда этот процесс растормаживается."Кроме того, алкоголь повышает аппетит, при его потреблении развивается жировая дистрофия печени, что усугубляет нарушение углеводного обмена. А также алкоголь — высококалорийный напиток, так как при распаде одного грамма спирта выделяется семь килокалорий. Для сравнения: один грамм жира образует девять килокалорий, а грамм белка или грамм углеводов дают по четыре", — заключила эндокринолог.

https://ru.sputnik.md/20211002/ni-v-odnom-glazu-vrach-rasskazala-kak-reagiruet-organizm-na-otsutstvie-alkogolya-45216161.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

врач, алкоголь, сахарный диабет