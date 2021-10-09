https://ru.sputnik.md/20211009/diabet-alkogol-vrach-isklyuchenie-45362394.html
Диабет и алкоголь – врач рассказал, когда можно сделать исключение
Диабет и алкоголь – врач рассказал, когда можно сделать исключение
Диабет и алкоголь – врач рассказал, когда можно сделать исключение
2021-10-09T15:45+0300
2021-10-09T15:45+0300
2021-10-09T15:51+0300
здоровье
врач
алкоголь
сахарный диабет
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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Прием алкогольных напитков возможен при заболевании сахарным диабетом, но только в виде исключения, по праздникам, причем предпочтительны напитки с минимальным содержанием сахара. Об этом "Известиям" рассказала врач-эндокринолог центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Яна Фурлет.В качестве алкоголя, который подходит по этому критерию, врач назвала сухие вина, шампанское брют (200 миллилитров), коньяк, виски и водку (75 миллилитров).При этом Фурлет призвала помнить, что при приеме алкоголя происходит снижение глюкозы в крови за счет блокады глюконеогенеза в печени, а на следующий день происходит прогрессивное повышение сахара, когда этот процесс растормаживается."Кроме того, алкоголь повышает аппетит, при его потреблении развивается жировая дистрофия печени, что усугубляет нарушение углеводного обмена. А также алкоголь — высококалорийный напиток, так как при распаде одного грамма спирта выделяется семь килокалорий. Для сравнения: один грамм жира образует девять килокалорий, а грамм белка или грамм углеводов дают по четыре", — заключила эндокринолог.
https://ru.sputnik.md/20211002/ni-v-odnom-glazu-vrach-rasskazala-kak-reagiruet-organizm-na-otsutstvie-alkogolya-45216161.html
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врач, алкоголь, сахарный диабет
Диабет и алкоголь – врач рассказал, когда можно сделать исключение
15:45 09.10.2021 (обновлено: 15:51 09.10.2021)
Эндокринолог рассказала, какой алкоголь можно употреблять людям с диабетом.
КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik.
Прием алкогольных напитков возможен при заболевании сахарным диабетом, но только в виде исключения, по праздникам, причем предпочтительны напитки с минимальным содержанием сахара. Об этом "Известиям"
рассказала врач-эндокринолог центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Яна Фурлет.
В качестве алкоголя, который подходит по этому критерию, врач назвала сухие вина, шампанское брют (200 миллилитров), коньяк, виски и водку (75 миллилитров).
"Бокал вина в праздник, чтобы чувствовать вкус жизни, для настроения, допустим. К тому же в вине много полезных веществ, таких, как ресвератрол — мощный антиоксидант", — сказала эксперт.
При этом Фурлет призвала помнить, что при приеме алкоголя происходит снижение глюкозы в крови за счет блокады глюконеогенеза в печени, а на следующий день происходит прогрессивное повышение сахара, когда этот процесс растормаживается.
"Кроме того, алкоголь повышает аппетит, при его потреблении развивается жировая дистрофия печени, что усугубляет нарушение углеводного обмена. А также алкоголь — высококалорийный напиток, так как при распаде одного грамма спирта выделяется семь килокалорий. Для сравнения: один грамм жира образует девять килокалорий, а грамм белка или грамм углеводов дают по четыре", — заключила эндокринолог.