https://ru.sputnik.md/20211009/dpm-dele-stoyanoglo-lyudyam-nuzhna-khoroshaya-zhizn-a-ne-maski-shou-45388606.html

ДПМ - о деле Стояногло: людям нужна хорошая жизнь, а не маски-шоу

ДПМ - о деле Стояногло: людям нужна хорошая жизнь, а не маски-шоу

ДПМ - о деле Стояногло: людям нужна хорошая жизнь, а не маски шоу

2021-10-09T18:02+0300

2021-10-09T18:02+0300

2021-10-09T18:20+0300

общество

в молдове

молдова

генпрокурор

демократическая партия молдовы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2818/75/28187526_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_6344fc60b227dea0720ced7a95195ad7.jpg

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. В Демократической партии Молдовы (ДПМ) высказались о деле отстраненного генпрокурора Александра Стояногло. "ДПМ обеспокоена напряженной атмосферой в обществе. Спустя всего два месяца после прихода к власти нового правительства ожидания граждан остаются высокими. Несмотря на попытки нового правительства оживить отношения с внешними партнерами и повысить пенсии, жители территории жалуются на рост цен и неопределенность в отношении тарифов на газ", - говорится в заявлении партии. Демократы считают, что "политическая нестабильность способствовала началу некоторых процессов мести определенных заинтересованных групп в силовых структурах, кульминацией которых стал арест в непрозрачных условиях генерального прокурора Александра Стояногло". "ДПМ не одобряет любое возможное участие политики в этом процессе и считает, что этот особенно деликатный случай должен быть рассмотрен с максимальной прозрачностью и общественной информацией в соответствии с принципами демократии, уважения прав человека, основных свобод и верховенства закона", - отметили в партии.В Демпартии призвали все политические силы в Молдове, как находящиеся у власти, так и не участвующие в управлении, "не нагнетать ситуацию и не подстрекать граждан к насилию и агрессии".Как говорится в заявлении партии, людям нужна уверенность в том, что в новой волне пандемии они будут защищены и поддержаны государством. Как уверены в ДПМ, людям нужна гарантия, что приближающаяся зима не оставит их без тепла и электричества в домах. В заключение в ДПМ отметили, что "людям нужны достижения и дела, чтобы сделать жизнь лучше, а не шоу в масках".

https://ru.sputnik.md/20211009/ombudsmen-schitaet-chto-pravo-stoyanoglo-na-zaschitu-bylo-narusheno-45387246.html

https://ru.sputnik.md/20211008/stoyanoglo-v-moldovu-vernulos-zakhvachennoe-gosudarstvo-45374325.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, генпрокурор, демократическая партия молдовы