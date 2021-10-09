https://ru.sputnik.md/20211009/dpm-dele-stoyanoglo-lyudyam-nuzhna-khoroshaya-zhizn-a-ne-maski-shou-45388606.html
ДПМ - о деле Стояногло: людям нужна хорошая жизнь, а не маски-шоу
ДПМ - о деле Стояногло: людям нужна хорошая жизнь, а не маски-шоу
ДПМ - о деле Стояногло: людям нужна хорошая жизнь, а не маски шоу
2021-10-09T18:02+0300
2021-10-09T18:02+0300
2021-10-09T18:20+0300
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
демократическая партия молдовы
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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. В Демократической партии Молдовы (ДПМ) высказались о деле отстраненного генпрокурора Александра Стояногло. "ДПМ обеспокоена напряженной атмосферой в обществе. Спустя всего два месяца после прихода к власти нового правительства ожидания граждан остаются высокими. Несмотря на попытки нового правительства оживить отношения с внешними партнерами и повысить пенсии, жители территории жалуются на рост цен и неопределенность в отношении тарифов на газ", - говорится в заявлении партии. Демократы считают, что "политическая нестабильность способствовала началу некоторых процессов мести определенных заинтересованных групп в силовых структурах, кульминацией которых стал арест в непрозрачных условиях генерального прокурора Александра Стояногло". "ДПМ не одобряет любое возможное участие политики в этом процессе и считает, что этот особенно деликатный случай должен быть рассмотрен с максимальной прозрачностью и общественной информацией в соответствии с принципами демократии, уважения прав человека, основных свобод и верховенства закона", - отметили в партии.В Демпартии призвали все политические силы в Молдове, как находящиеся у власти, так и не участвующие в управлении, "не нагнетать ситуацию и не подстрекать граждан к насилию и агрессии".Как говорится в заявлении партии, людям нужна уверенность в том, что в новой волне пандемии они будут защищены и поддержаны государством. Как уверены в ДПМ, людям нужна гарантия, что приближающаяся зима не оставит их без тепла и электричества в домах. В заключение в ДПМ отметили, что "людям нужны достижения и дела, чтобы сделать жизнь лучше, а не шоу в масках".
https://ru.sputnik.md/20211009/ombudsmen-schitaet-chto-pravo-stoyanoglo-na-zaschitu-bylo-narusheno-45387246.html
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в молдове, молдова, генпрокурор, демократическая партия молдовы
ДПМ - о деле Стояногло: людям нужна хорошая жизнь, а не маски-шоу
18:02 09.10.2021 (обновлено: 18:20 09.10.2021)
В одной из политических партий страны призвали к соблюдению принципов демократии и прозрачности в деле генпрокурора.
КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. В Демократической партии Молдовы (ДПМ) высказались о деле отстраненного генпрокурора Александра Стояногло.
"ДПМ обеспокоена напряженной атмосферой в обществе. Спустя всего два месяца после прихода к власти нового правительства ожидания граждан остаются высокими. Несмотря на попытки нового правительства оживить отношения с внешними партнерами и повысить пенсии, жители территории жалуются на рост цен и неопределенность в отношении тарифов на газ", - говорится в заявлении партии.
Демократы считают, что "политическая нестабильность способствовала началу некоторых процессов мести определенных заинтересованных групп в силовых структурах, кульминацией которых стал арест в непрозрачных условиях генерального прокурора Александра Стояногло".
"ДПМ не одобряет любое возможное участие политики в этом процессе и считает, что этот особенно деликатный случай должен быть рассмотрен с максимальной прозрачностью и общественной информацией в соответствии с принципами демократии, уважения прав человека, основных свобод и верховенства закона", - отметили в партии.
В Демпартии призвали все политические силы в Молдове, как находящиеся у власти, так и не участвующие в управлении, "не нагнетать ситуацию и не подстрекать граждан к насилию и агрессии".
Как говорится в заявлении партии, людям нужна уверенность в том, что в новой волне пандемии они будут защищены и поддержаны государством. Как уверены в ДПМ, людям нужна гарантия, что приближающаяся зима не оставит их без тепла и электричества в домах.
В заключение в ДПМ отметили, что "людям нужны достижения и дела, чтобы сделать жизнь лучше, а не шоу в масках".