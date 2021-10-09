Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211009/dpm-dele-stoyanoglo-lyudyam-nuzhna-khoroshaya-zhizn-a-ne-maski-shou-45388606.html
ДПМ - о деле Стояногло: людям нужна хорошая жизнь, а не маски-шоу
ДПМ - о деле Стояногло: людям нужна хорошая жизнь, а не маски-шоу
ДПМ - о деле Стояногло: людям нужна хорошая жизнь, а не маски шоу
2021-10-09T18:02+0300
2021-10-09T18:20+0300
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
демократическая партия молдовы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2818/75/28187526_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_6344fc60b227dea0720ced7a95195ad7.jpg
КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. В Демократической партии Молдовы (ДПМ) высказались о деле отстраненного генпрокурора Александра Стояногло. "ДПМ обеспокоена напряженной атмосферой в обществе. Спустя всего два месяца после прихода к власти нового правительства ожидания граждан остаются высокими. Несмотря на попытки нового правительства оживить отношения с внешними партнерами и повысить пенсии, жители территории жалуются на рост цен и неопределенность в отношении тарифов на газ", - говорится в заявлении партии. Демократы считают, что "политическая нестабильность способствовала началу некоторых процессов мести определенных заинтересованных групп в силовых структурах, кульминацией которых стал арест в непрозрачных условиях генерального прокурора Александра Стояногло". "ДПМ не одобряет любое возможное участие политики в этом процессе и считает, что этот особенно деликатный случай должен быть рассмотрен с максимальной прозрачностью и общественной информацией в соответствии с принципами демократии, уважения прав человека, основных свобод и верховенства закона", - отметили в партии.В Демпартии призвали все политические силы в Молдове, как находящиеся у власти, так и не участвующие в управлении, "не нагнетать ситуацию и не подстрекать граждан к насилию и агрессии".Как говорится в заявлении партии, людям нужна уверенность в том, что в новой волне пандемии они будут защищены и поддержаны государством. Как уверены в ДПМ, людям нужна гарантия, что приближающаяся зима не оставит их без тепла и электричества в домах. В заключение в ДПМ отметили, что "людям нужны достижения и дела, чтобы сделать жизнь лучше, а не шоу в масках".
https://ru.sputnik.md/20211009/ombudsmen-schitaet-chto-pravo-stoyanoglo-na-zaschitu-bylo-narusheno-45387246.html
https://ru.sputnik.md/20211008/stoyanoglo-v-moldovu-vernulos-zakhvachennoe-gosudarstvo-45374325.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2818/75/28187526_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_05ff416dd180a9faf4732008d0e8192e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, генпрокурор, демократическая партия молдовы

ДПМ - о деле Стояногло: людям нужна хорошая жизнь, а не маски-шоу

18:02 09.10.2021 (обновлено: 18:20 09.10.2021)
324
© Sputnik / OsmatescoFracţiunea PDM ДПМ
Fracţiunea PDM ДПМ - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
© Sputnik / Osmatesco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В одной из политических партий страны призвали к соблюдению принципов демократии и прозрачности в деле генпрокурора.
КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. В Демократической партии Молдовы (ДПМ) высказались о деле отстраненного генпрокурора Александра Стояногло.
"ДПМ обеспокоена напряженной атмосферой в обществе. Спустя всего два месяца после прихода к власти нового правительства ожидания граждан остаются высокими. Несмотря на попытки нового правительства оживить отношения с внешними партнерами и повысить пенсии, жители территории жалуются на рост цен и неопределенность в отношении тарифов на газ", - говорится в заявлении партии.
Демократы считают, что "политическая нестабильность способствовала началу некоторых процессов мести определенных заинтересованных групп в силовых структурах, кульминацией которых стал арест в непрозрачных условиях генерального прокурора Александра Стояногло".
"ДПМ не одобряет любое возможное участие политики в этом процессе и считает, что этот особенно деликатный случай должен быть рассмотрен с максимальной прозрачностью и общественной информацией в соответствии с принципами демократии, уважения прав человека, основных свобод и верховенства закона", - отметили в партии.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
Общество
Омбудсмен считает, что право Стояногло на защиту было нарушено
17:08
302
2
В Демпартии призвали все политические силы в Молдове, как находящиеся у власти, так и не участвующие в управлении, "не нагнетать ситуацию и не подстрекать граждан к насилию и агрессии".
Как говорится в заявлении партии, людям нужна уверенность в том, что в новой волне пандемии они будут защищены и поддержаны государством. Как уверены в ДПМ, людям нужна гарантия, что приближающаяся зима не оставит их без тепла и электричества в домах.
В заключение в ДПМ отметили, что "людям нужны достижения и дела, чтобы сделать жизнь лучше, а не шоу в масках".
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Политика
Стояногло: в Молдову вернулось "захваченное государство"
Вчера, 20:15
413
100010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:29Обрушение дома в Батуми - спасатели продолжают разбирать завалы
18:02ДПМ - о деле Стояногло: людям нужна хорошая жизнь, а не маски-шоу
17:35Их стоит знать - лауреаты Нобелевской премии за 2021 год
17:08Омбудсмен считает, что право Стояногло на защиту было нарушено
16:40Певец Александр Серов попал в больницу
16:15Как и почему была создана вторая Молдавская республика – МАССР
15:45Диабет и алкоголь – врач рассказал, когда можно сделать исключение
15:17В каких странах признаны сертификаты COVID-19 из Молдовы
14:50Громкое задержание, Стамбульская конвенция и рост цен: итоги недели в Молдове
14:23Ученые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19
13:55В Молдове грядет резкое похолодание
13:30Цели и средства новой серии учений ОДКБ в Таджикистане
13:01В Кишиневе появилась "Аллея лицеистов"
12:33Трагедия в Батуми: число смертей растет, в Грузии объявлен день траура
12:05Задержан заместитель генпрокурора Руслан Попов - СМИ
11:44Проект "Образование онлайн" внедрен в процесс обучения молдавских школьников
11:15Молдавская почта: удивительные факты и редкие фото
10:45Где в Кишиневе 9 октября находятся мобильные пункты вакцинации
10:06Сколько времени в Молдове будет и.о. генпрокурора
09:40В каких селах Молдовы отремонтируют подъездные дороги