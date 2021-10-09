https://ru.sputnik.md/20211009/dzhon-lennon-i-luchshie-kavery-ego-pesen-45350304.html

Джон Леннон и лучшие каверы его песен

Джон Леннон и лучшие каверы его песен

В связи с важной датой в мире рок-музыки, в сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" слушаем интересные каверы The Beatles. 09.10.2021, Sputnik Молдова

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радио

фа-диез

джон леннон

кавер-версия

the beatles

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Джон Леннон и лучшие каверы его песен Джон Леннон и лучшие каверы его песен

День рождения Джона Леннона – 9 октября 1940 года – это уже праздник для многих любителей рок-музыки. Леннон был иконой рока, иконой пацифизма и иконой хиппи. При этом, как водится, он постоянно менял свои убеждения, да и не был лубочным пацифистом – мягкотелым и слабым любителем "розовых пони", как сейчас модно выражаться. Кстати, в 2021 года с момента его убийства уже минул 41 год – то есть больше тех сорока лет, что он прожил на Земле. Леннон успел сделать очень многое в своей жизни, он был сверхактивным, живым и чрезвычайно талантливым человеком.В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" - дань памяти Джону Леннону отдают известные рокеры, исполняя его песни. Элис Купер, Metallica, Лемми Килмистер, Helloween и многие другие.

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2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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фа-диез, джон леннон, кавер-версия, the beatles, аудио