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Джон Леннон и лучшие каверы его песен
Джон Леннон и лучшие каверы его песен
В связи с важной датой в мире рок-музыки, в сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" слушаем интересные каверы The Beatles. 09.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-09T09:12+0300
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Джон Леннон и лучшие каверы его песен
Джон Леннон и лучшие каверы его песен
День рождения Джона Леннона – 9 октября 1940 года – это уже праздник для многих любителей рок-музыки. Леннон был иконой рока, иконой пацифизма и иконой хиппи. При этом, как водится, он постоянно менял свои убеждения, да и не был лубочным пацифистом – мягкотелым и слабым любителем "розовых пони", как сейчас модно выражаться. Кстати, в 2021 года с момента его убийства уже минул 41 год – то есть больше тех сорока лет, что он прожил на Земле. Леннон успел сделать очень многое в своей жизни, он был сверхактивным, живым и чрезвычайно талантливым человеком.В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" - дань памяти Джону Леннону отдают известные рокеры, исполняя его песни. Элис Купер, Metallica, Лемми Килмистер, Helloween и многие другие.
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фа-диез, джон леннон, кавер-версия, the beatles, аудио

Джон Леннон и лучшие каверы его песен

09:12 09.10.2021
90
Радио
Джон Леннон и лучшие каверы его песен
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В связи с важной датой в мире рок-музыки, в сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" слушаем интересные каверы The Beatles.
День рождения Джона Леннона – 9 октября 1940 года – это уже праздник для многих любителей рок-музыки. Леннон был иконой рока, иконой пацифизма и иконой хиппи. При этом, как водится, он постоянно менял свои убеждения, да и не был лубочным пацифистом – мягкотелым и слабым любителем "розовых пони", как сейчас модно выражаться.
Кстати, в 2021 года с момента его убийства уже минул 41 год – то есть больше тех сорока лет, что он прожил на Земле. Леннон успел сделать очень многое в своей жизни, он был сверхактивным, живым и чрезвычайно талантливым человеком.
В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" - дань памяти Джону Леннону отдают известные рокеры, исполняя его песни. Элис Купер, Metallica, Лемми Килмистер, Helloween и многие другие.
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