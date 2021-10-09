https://ru.sputnik.md/20211009/gromkoe-zaderzhanie-stambulskaya-konventsiya-i-rost-tsen-itogi-nedeli-v-moldove-45384522.html

Громкое задержание, Стамбульская конвенция и рост цен: итоги недели в Молдове

Громкое задержание, Стамбульская конвенция и рост цен: итоги недели в Молдове

Итоги недели в Молдове в одном видео: от громкого задержания генпрокурора до Стамбульской конвенции и продолжающегося роста цен

2021-10-09T14:50+0300

2021-10-09T14:50+0300

2021-10-09T14:52+0300

радио

в молдове

итоги недели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45384359_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77883da82e54491712880b41db76b047.jpg

Уходящая неделя запомнилась скандальным задержанием генпрокурора Молдовы Александра Стояногло, которого отправили под домашний арест на 30 суток. В молдавском обществе этот инцидент спровоцировал шквал возмущений и протестов. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не имеет к этому задержанию никакого отношения, но некоторые ее соратники проговорились, вызвав тем самым еще больше подозрений в политическом заказе властей в деле против Стояногло.Кроме того, партия власти проголосовала в первом чтении за ратификацию Стамбульской конвенции, спровоцировав не только негодование многих граждан, но и решительный протест Церкви. На этой неделе в Молдове продолжилось подорожание бензина и дизельного топлива. Это заставило автоперевозчиков обратиться в профильное министерство с требованием о принятии срочных мер, которые власти пока не в состоянии проработать и применить. Эти и другие темы уходящей недели обсудили обозреватели Sputnik Молдова Геннадий Вакуловски, Сергей Цуркану, Александр Исаев и Дмитрий Терехов.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Геннадий Вакуловски https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg

Геннадий Вакуловски https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Геннадий Вакуловски https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg

в молдове, итоги недели, видео