https://ru.sputnik.md/20211009/gromkoe-zaderzhanie-stambulskaya-konventsiya-i-rost-tsen-itogi-nedeli-v-moldove-45384522.html
Громкое задержание, Стамбульская конвенция и рост цен: итоги недели в Молдове
Громкое задержание, Стамбульская конвенция и рост цен: итоги недели в Молдове
Итоги недели в Молдове в одном видео: от громкого задержания генпрокурора до Стамбульской конвенции и продолжающегося роста цен
2021-10-09T14:50+0300
2021-10-09T14:50+0300
2021-10-09T14:52+0300
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итоги недели
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Уходящая неделя запомнилась скандальным задержанием генпрокурора Молдовы Александра Стояногло, которого отправили под домашний арест на 30 суток. В молдавском обществе этот инцидент спровоцировал шквал возмущений и протестов. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не имеет к этому задержанию никакого отношения, но некоторые ее соратники проговорились, вызвав тем самым еще больше подозрений в политическом заказе властей в деле против Стояногло.Кроме того, партия власти проголосовала в первом чтении за ратификацию Стамбульской конвенции, спровоцировав не только негодование многих граждан, но и решительный протест Церкви. На этой неделе в Молдове продолжилось подорожание бензина и дизельного топлива. Это заставило автоперевозчиков обратиться в профильное министерство с требованием о принятии срочных мер, которые власти пока не в состоянии проработать и применить. Эти и другие темы уходящей недели обсудили обозреватели Sputnik Молдова Геннадий Вакуловски, Сергей Цуркану, Александр Исаев и Дмитрий Терехов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Геннадий Вакуловски
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в молдове, итоги недели, видео
Громкое задержание, Стамбульская конвенция и рост цен: итоги недели в Молдове
14:50 09.10.2021 (обновлено: 14:52 09.10.2021)
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
Уходящая неделя запомнилась скандальным задержанием генпрокурора Молдовы Александра Стояногло, которого отправили под домашний арест на 30 суток.
В молдавском обществе этот инцидент спровоцировал шквал возмущений и протестов.
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не имеет к этому задержанию никакого отношения, но некоторые ее соратники проговорились, вызвав тем самым еще больше подозрений в политическом заказе властей в деле против Стояногло.
Кроме того, партия власти проголосовала в первом чтении за ратификацию Стамбульской конвенции, спровоцировав не только негодование многих граждан, но и решительный протест Церкви.
На этой неделе в Молдове продолжилось подорожание бензина и дизельного топлива. Это заставило автоперевозчиков обратиться в профильное министерство с требованием о принятии срочных мер, которые власти пока не в состоянии проработать и применить.
Эти и другие темы уходящей недели обсудили обозреватели Sputnik Молдова Геннадий Вакуловски, Сергей Цуркану, Александр Исаев и Дмитрий Терехов.