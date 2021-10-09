Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211009/gromkoe-zaderzhanie-stambulskaya-konventsiya-i-rost-tsen-itogi-nedeli-v-moldove-45384522.html
Громкое задержание, Стамбульская конвенция и рост цен: итоги недели в Молдове
Громкое задержание, Стамбульская конвенция и рост цен: итоги недели в Молдове
Итоги недели в Молдове в одном видео: от громкого задержания генпрокурора до Стамбульской конвенции и продолжающегося роста цен
2021-10-09T14:50+0300
2021-10-09T14:52+0300
радио
в молдове
итоги недели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45384359_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77883da82e54491712880b41db76b047.jpg
Уходящая неделя запомнилась скандальным задержанием генпрокурора Молдовы Александра Стояногло, которого отправили под домашний арест на 30 суток. В молдавском обществе этот инцидент спровоцировал шквал возмущений и протестов. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не имеет к этому задержанию никакого отношения, но некоторые ее соратники проговорились, вызвав тем самым еще больше подозрений в политическом заказе властей в деле против Стояногло.Кроме того, партия власти проголосовала в первом чтении за ратификацию Стамбульской конвенции, спровоцировав не только негодование многих граждан, но и решительный протест Церкви. На этой неделе в Молдове продолжилось подорожание бензина и дизельного топлива. Это заставило автоперевозчиков обратиться в профильное министерство с требованием о принятии срочных мер, которые власти пока не в состоянии проработать и применить. Эти и другие темы уходящей недели обсудили обозреватели Sputnik Молдова Геннадий Вакуловски, Сергей Цуркану, Александр Исаев и Дмитрий Терехов.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Геннадий Вакуловски
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg
Геннадий Вакуловски
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45384359_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_77a3555502d98d7c88575699d952505d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, итоги недели, видео

Громкое задержание, Стамбульская конвенция и рост цен: итоги недели в Молдове

14:50 09.10.2021 (обновлено: 14:52 09.10.2021)
263
© Sputnik
Ghenadie Vaculovschi - Sputnik Молдова
Геннадий Вакуловски
Все материалы
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
Уходящая неделя запомнилась скандальным задержанием генпрокурора Молдовы Александра Стояногло, которого отправили под домашний арест на 30 суток.
В молдавском обществе этот инцидент спровоцировал шквал возмущений и протестов.
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не имеет к этому задержанию никакого отношения, но некоторые ее соратники проговорились, вызвав тем самым еще больше подозрений в политическом заказе властей в деле против Стояногло.
Кроме того, партия власти проголосовала в первом чтении за ратификацию Стамбульской конвенции, спровоцировав не только негодование многих граждан, но и решительный протест Церкви.
На этой неделе в Молдове продолжилось подорожание бензина и дизельного топлива. Это заставило автоперевозчиков обратиться в профильное министерство с требованием о принятии срочных мер, которые власти пока не в состоянии проработать и применить.
Эти и другие темы уходящей недели обсудили обозреватели Sputnik Молдова Геннадий Вакуловски, Сергей Цуркану, Александр Исаев и Дмитрий Терехов.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:45Диабет и алкоголь – врач рассказал, когда можно сделать исключение
15:17В каких странах признаны сертификаты COVID-19 из Молдовы
14:50Громкое задержание, Стамбульская конвенция и рост цен: итоги недели в Молдове
14:23Ученые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19
13:55В Молдове грядет резкое похолодание
13:30Цели и средства новой серии учений ОДКБ в Таджикистане
13:01В Кишиневе появилась "Аллея лицеистов"
12:33Трагедия в Батуми: число смертей растет, в Грузии объявлен день траура
12:05Задержан заместитель генпрокурора Руслан Попов - СМИ
11:44Проект "Образование онлайн" внедрен в процесс обучения молдавских школьников
11:15Молдавская почта: удивительные факты и редкие фото
10:45Где в Кишиневе 9 октября находятся мобильные пункты вакцинации
10:06Сколько времени в Молдове будет и.о. генпрокурора
09:40В каких селах Молдовы отремонтируют подъездные дороги
09:12Джон Леннон и лучшие каверы его песен
08:44Пока все спали: погибшие в Батуми, победа России и ситуация с COVID
08:26Врач назвал эффективные методы укрепления иммунитета
08:00Брутер: молдавская власть почти недееспособна
07:00Самый точный прогноз погоды: ночью холодно
00:01Погодные рекорды Молдовы 9 октября