https://ru.sputnik.md/20211009/kakikh-selakh-moldovy-otremontiruyut-podezdnye-dorogi-45379026.html
В каких селах Молдовы отремонтируют подъездные дороги
В каких селах Молдовы отремонтируют подъездные дороги
В каких селах Молдовы отремонтируют подъездные дороги
2021-10-09T09:40+0300
2021-10-09T09:40+0300
2021-10-09T09:40+0300
в молдове
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ион чебан
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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Более 15 миллионов леев выделено из муниципального бюджета на текущий ремонт подъездных дорог к пригородным населенным пунктам столицы, сообщил примар Кишинева Ион Чебан. Он уточнил, что работы проводит компания Exdrupo. В частности, уже проводят ремонт по устранению ям и других проблем, которые создают риск аварийных ситуаций для общественного транспорта. Также, как добавил Чебан, в Сынжере, от въезда в населенный пункт до села Добружа, был проведен ямочный ремонт, после чего перейдут на более крупные участки. По данным градоначальника вскоре начнутся работы в селе Келтуиторь, входящем в коммуну Тогатино. То же самое будет предпринято во всех других пригородах муниципия.
https://ru.sputnik.md/20210211/kishinevtsy-massovo-begut-iz-stolitsy-i-skupayut-doma-v-prigorode-33574450.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, ремонт дорог, ион чебан
В каких селах Молдовы отремонтируют подъездные дороги
Начался ремонт по устранению ям и других проблем, которые создают риск аварийных ситуаций для общественного транспорта.
КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Более 15 миллионов леев выделено из муниципального бюджета на текущий ремонт подъездных дорог к пригородным населенным пунктам столицы, сообщил примар Кишинева Ион Чебан.
Он уточнил, что работы проводит компания Exdrupo. В частности, уже проводят ремонт по устранению ям и других проблем, которые создают риск аварийных ситуаций для общественного транспорта.
В настоящее время ремонтируется подъездная дорога к селу Колоница от улицы Вадул-луй-Водэ: здесь снимают большие участки поврежденного асфальта.
Также, как добавил Чебан, в Сынжере, от въезда в населенный пункт до села Добружа, был проведен ямочный ремонт, после чего перейдут на более крупные участки.
По данным градоначальника вскоре начнутся работы в селе Келтуиторь, входящем в коммуну Тогатино. То же самое будет предпринято во всех других пригородах муниципия.