https://ru.sputnik.md/20211009/kakikh-selakh-moldovy-otremontiruyut-podezdnye-dorogi-45379026.html

В каких селах Молдовы отремонтируют подъездные дороги

В каких селах Молдовы отремонтируют подъездные дороги

В каких селах Молдовы отремонтируют подъездные дороги

2021-10-09T09:40+0300

2021-10-09T09:40+0300

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ион чебан

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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Более 15 миллионов леев выделено из муниципального бюджета на текущий ремонт подъездных дорог к пригородным населенным пунктам столицы, сообщил примар Кишинева Ион Чебан. Он уточнил, что работы проводит компания Exdrupo. В частности, уже проводят ремонт по устранению ям и других проблем, которые создают риск аварийных ситуаций для общественного транспорта. Также, как добавил Чебан, в Сынжере, от въезда в населенный пункт до села Добружа, был проведен ямочный ремонт, после чего перейдут на более крупные участки. По данным градоначальника вскоре начнутся работы в селе Келтуиторь, входящем в коммуну Тогатино. То же самое будет предпринято во всех других пригородах муниципия.

https://ru.sputnik.md/20210211/kishinevtsy-massovo-begut-iz-stolitsy-i-skupayut-doma-v-prigorode-33574450.html

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в молдове, кишинев, молдова, ремонт дорог, ион чебан