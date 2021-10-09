Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211009/kakikh-stranakh-priznany-sertifikaty-covid-19-iz-moldovy-45385681.html
В каких странах признаны сертификаты COVID-19 из Молдовы
В каких странах признаны сертификаты COVID-19 из Молдовы
В каких странах признаны сертификаты COVID-19 из Молдовы
2021-10-09T15:17+0300
2021-10-09T15:17+0300
коронавирус
молдова
сертификат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35246987_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_27ec81d2c9f9bdb948199ec29ab649ee.jpg
КИШИНЕВ, 9 октября - Sputnik. Сертификат о вакцинации, выданный в Молдове, признается все большим количеством стран. Список был обновлен Министерством иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Так, взаимное признание свидетельств о вакцинации против COVID-19 есть на Украине, в Венгрии, Грузии, Турции, Черногории, Казахстане, Туркменистане, Белоруссии и Сербии.Следующие страны объявили об одностороннем признании свидетельств о вакцинации, выданных властями Молдовы: Болгария, Испания, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Армения, Франция, Нидерланды, Чехия и Италия.Эти положения могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в Республике Молдова.В то же время МИДЕИ отметили, что направили запросы о признании сертификатов о вакцинации в несколько стран: Польшу, Великобританию, Францию, Россию, Ирландию, Латвию, Кыргызстан, Таджикистан, Израиль, Люксембург, Армению, Узбекистан.
https://ru.sputnik.md/20211008/moldavskie-sertifikaty-o-vaktsinatsii-priznali-v-velikobritanii-45365554.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алина Мунтяну
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg
Алина Мунтяну
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35246987_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_42f9659403799b24fd5f3444ec0659bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, сертификат

В каких странах признаны сертификаты COVID-19 из Молдовы

15:17 09.10.2021
262
© AFP 2021 / ERIC LALMANDCertificat de vaccinare electronic
Certificat de vaccinare electronic - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
© AFP 2021 / ERIC LALMAND
Alina Munteanu - Sputnik Молдова
Алина Мунтяну
Все материалы
Министерство иностранных дел и европейской интеграции опубликовало список государств, признающих сертификаты о вакцинации против COVID-19, выданные в Республике Молдова.
КИШИНЕВ, 9 октября - Sputnik. Сертификат о вакцинации, выданный в Молдове, признается все большим количеством стран. Список был обновлен Министерством иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
Так, взаимное признание свидетельств о вакцинации против COVID-19 есть на Украине, в Венгрии, Грузии, Турции, Черногории, Казахстане, Туркменистане, Белоруссии и Сербии.
Следующие страны объявили об одностороннем признании свидетельств о вакцинации, выданных властями Молдовы: Болгария, Испания, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Армения, Франция, Нидерланды, Чехия и Италия.
Green Pass - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Коронавирус
Молдавские сертификаты о вакцинации признали в Великобритании
Вчера, 19:15
371
Эти положения могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в Республике Молдова.
В то же время МИДЕИ отметили, что направили запросы о признании сертификатов о вакцинации в несколько стран: Польшу, Великобританию, Францию, Россию, Ирландию, Латвию, Кыргызстан, Таджикистан, Израиль, Люксембург, Армению, Узбекистан.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:45Диабет и алкоголь – врач рассказал, когда можно сделать исключение
15:17В каких странах признаны сертификаты COVID-19 из Молдовы
14:50Громкое задержание, Стамбульская конвенция и рост цен: итоги недели в Молдове
14:23Ученые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19
13:55В Молдове грядет резкое похолодание
13:30Цели и средства новой серии учений ОДКБ в Таджикистане
13:01В Кишиневе появилась "Аллея лицеистов"
12:33Трагедия в Батуми: число смертей растет, в Грузии объявлен день траура
12:05Задержан заместитель генпрокурора Руслан Попов - СМИ
11:44Проект "Образование онлайн" внедрен в процесс обучения молдавских школьников
11:15Молдавская почта: удивительные факты и редкие фото
10:45Где в Кишиневе 9 октября находятся мобильные пункты вакцинации
10:06Сколько времени в Молдове будет и.о. генпрокурора
09:40В каких селах Молдовы отремонтируют подъездные дороги
09:12Джон Леннон и лучшие каверы его песен
08:44Пока все спали: погибшие в Батуми, победа России и ситуация с COVID
08:26Врач назвал эффективные методы укрепления иммунитета
08:00Брутер: молдавская власть почти недееспособна
07:00Самый точный прогноз погоды: ночью холодно
00:01Погодные рекорды Молдовы 9 октября