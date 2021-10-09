https://ru.sputnik.md/20211009/kakikh-stranakh-priznany-sertifikaty-covid-19-iz-moldovy-45385681.html

В каких странах признаны сертификаты COVID-19 из Молдовы

В каких странах признаны сертификаты COVID-19 из Молдовы

В каких странах признаны сертификаты COVID-19 из Молдовы

2021-10-09T15:17+0300

2021-10-09T15:17+0300

2021-10-09T15:17+0300

коронавирус

молдова

сертификат

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КИШИНЕВ, 9 октября - Sputnik. Сертификат о вакцинации, выданный в Молдове, признается все большим количеством стран. Список был обновлен Министерством иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Так, взаимное признание свидетельств о вакцинации против COVID-19 есть на Украине, в Венгрии, Грузии, Турции, Черногории, Казахстане, Туркменистане, Белоруссии и Сербии.Следующие страны объявили об одностороннем признании свидетельств о вакцинации, выданных властями Молдовы: Болгария, Испания, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Армения, Франция, Нидерланды, Чехия и Италия.Эти положения могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в Республике Молдова.В то же время МИДЕИ отметили, что направили запросы о признании сертификатов о вакцинации в несколько стран: Польшу, Великобританию, Францию, Россию, Ирландию, Латвию, Кыргызстан, Таджикистан, Израиль, Люксембург, Армению, Узбекистан.

https://ru.sputnik.md/20211008/moldavskie-sertifikaty-o-vaktsinatsii-priznali-v-velikobritanii-45365554.html

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2021

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Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

молдова, сертификат