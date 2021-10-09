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В Кишиневе появилась "Аллея лицеистов"
В Кишиневе появилась "Аллея лицеистов"
В Кишиневе высадили деревья в "Аллею лицеистов"
2021-10-09T13:01+0300
2021-10-09T13:01+0300
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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. В субботу примар Кишинева Ион Чебан вместе с учениками школ высадили "Аллею лицеистов 2021" в столичном сквере, обустроенном в память о жертвах Чернобыльской катастрофы в парке "Долина роз". По данным Чебана, 80 деревьев и кустарников были выращены и подготовлены учениками городского Центра юных натуралистов.В дальнейшем муниципальные власти намерены провести много акций по посадке деревьев в Кишиневе. В прошлом году в столице высадили около 65 тысяч деревьев.Напомним, с начала осени в Кишиневе прошло несколько субботников, на которых добровольцы убирали мусор в городе и высаживали деревья.
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в молдове, кишинев, молдова, ион чебан

В Кишиневе появилась "Аллея лицеистов"

13:01 09.10.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariДеревья
Деревья - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В молдавской столице продолжается активное озеленение.
КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. В субботу примар Кишинева Ион Чебан вместе с учениками школ высадили "Аллею лицеистов 2021" в столичном сквере, обустроенном в память о жертвах Чернобыльской катастрофы в парке "Долина роз".
По данным Чебана, 80 деревьев и кустарников были выращены и подготовлены учениками городского Центра юных натуралистов.
"Дети практиковались сажать молодые деревья и получили возможность создать прекрасную историю города, подать хороший пример будущим поколениям", - написал Чебан на своей странице.
В дальнейшем муниципальные власти намерены провести много акций по посадке деревьев в Кишиневе. В прошлом году в столице высадили около 65 тысяч деревьев.
Напомним, с начала осени в Кишиневе прошло несколько субботников, на которых добровольцы убирали мусор в городе и высаживали деревья.
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