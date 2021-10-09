https://ru.sputnik.md/20211009/kishinev-vysadili-derevya-alleyu-litseistov-45384025.html

В Кишиневе появилась "Аллея лицеистов"

В Кишиневе появилась "Аллея лицеистов"

В Кишиневе высадили деревья в "Аллею лицеистов"

2021-10-09T13:01+0300

2021-10-09T13:01+0300

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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. В субботу примар Кишинева Ион Чебан вместе с учениками школ высадили "Аллею лицеистов 2021" в столичном сквере, обустроенном в память о жертвах Чернобыльской катастрофы в парке "Долина роз". По данным Чебана, 80 деревьев и кустарников были выращены и подготовлены учениками городского Центра юных натуралистов.В дальнейшем муниципальные власти намерены провести много акций по посадке деревьев в Кишиневе. В прошлом году в столице высадили около 65 тысяч деревьев.Напомним, с начала осени в Кишиневе прошло несколько субботников, на которых добровольцы убирали мусор в городе и высаживали деревья.

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в молдове, кишинев, молдова, ион чебан