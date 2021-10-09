https://ru.sputnik.md/20211009/kvartire-kishinev-nashli-telo-molodoy-zhenschiny-45389147.html
В квартире в Кишиневе нашли тело молодой женщины
В квартире в Кишиневе нашли тело молодой женщины
В квартире в Кишиневе нашли тело молодой женщины
2021-10-09T19:02+0300
2021-10-09T19:02+0300
2021-10-09T19:05+0300
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КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Тело 33-летней женщины было найдено в субботу в квартире на Ботанике на улице Куза-Водэ. Об этом сообщили в кишиневской полиции. По официальным данным, тело нашли в ванной. Сообщается, что женщина снимала квартиру, в которой ее нашли. Звонок и информация о находке поступили в полицию от хозяина жилплощади.В своих показаниях он рассказал, что накануне в пятницу не смог дозвониться до своего квартиранта. После этого хозяин квартиры решил пойти проверить, что случилось. По итогам осмотра места трагедии полиция установила, что следов насильственной смерти нет. По предварительной версии речь идет о суициде. Полиция продолжает выяснять обстоятельства трагедии и причины поступка погибшей.
https://ru.sputnik.md/20210913/dtp-singerei-odin-muzhchina-pogib-drugoy-ostalsya-zhiv-44699865.html
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в молдове, кишинев, молдова
В квартире в Кишиневе нашли тело молодой женщины
19:02 09.10.2021 (обновлено: 19:05 09.10.2021)
Погибшая снимала квартиру в секторе Ботаника, где и была найдена.
КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Тело 33-летней женщины было найдено в субботу в квартире на Ботанике на улице Куза-Водэ. Об этом сообщили в кишиневской полиции.
По официальным данным, тело нашли в ванной.
Сообщается, что женщина снимала квартиру, в которой ее нашли. Звонок и информация о находке поступили в полицию от хозяина жилплощади.
В своих показаниях он рассказал, что накануне в пятницу не смог дозвониться до своего квартиранта. После этого хозяин квартиры решил пойти проверить, что случилось.
По итогам осмотра места трагедии полиция установила, что следов насильственной смерти нет. По предварительной версии речь идет о суициде.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства трагедии и причины поступка погибшей.