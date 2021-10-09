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Молдавская почта: удивительные факты и редкие фото
11:15 09.10.2021 (обновлено: 11:50 09.10.2021)
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© Sputnik / Serghei Turcanuздание Главпочтамта, Кишинев 2021
© Sputnik / Serghei Turcanu
Всемирный день почты – лучший повод для исторического экскурса, особенно, когда действительно есть, что вспомнить.
Почтовая служба в наше время – это далеко не вид связи или некая транспортная услуга. Современная почта – это глобальная система предприятий различных государств, скрепленная и объединенная множеством договоров. Всемирный день почты отмечают 9 октября, еще в 1939 году на XI Всемирном почтовом конгрессе в Буэнос-Айресе было предложено установить именно эту дату в качестве праздника, но тогда это решение не вступило в силу. Официально день был принят Всемирным почтовым союзом в 1969 году.
Молдавская почта – тема интересная и достойная серьезного изучения, которое, конечно же, невозможно в рамках одной статьи, поэтому об истории совсем немного.
После присоединения Бессарабии к Российской империи остро встал вопрос и о почте как об одном из имперских элементов инфраструктуры. Молдавский боярин Скарлат Стурза, назначенный тогда на должность гражданского правителя, предоставил территории право "создать почты". Уже в 1816 году, во втором отделе местного правительства работало 245 посыльных и 32 гонца. Через два года, в соответствии с положениями Регламента об административной организации Бессарабии, принятого императором Александром I, 29 апреля 1818 года, в Кишиневе должен был непрерывно работать Региональный почтовый отдел, а в районах – почтовые службы.
Канцелярия Комитета почтовых станций Бессарабии 31 декабря 1851 года проинформировала специальное учреждение уездной повинности, что в провинции есть всего 50 почтовых станций, среди которых: Бельцы, Тигина, Измаил, Леова, Рени. В самом начале ХХ века работа почты была уже сложноструктурированной – в столице существовал Кишиневский почтово-телеграфный округ (до февраля 1918 года), который управлял работой почтовых контор и отделений Бессарабской и Подольской губерний, и Кишиневская Почтово-телеграфная контора, которая обслуживала только город Кишинев и управляла четырьмя городскими почтовыми отделениями.
Канцелярия Комитета почтовых станций Бессарабии 31 декабря 1851 года проинформировала специальное учреждение уездной повинности, что в провинции есть всего 50 почтовых станций, среди которых: Бельцы, Тигина, Измаил, Леова, Рени. В самом начале ХХ века работа почты была уже сложноструктурированной – в столице существовал Кишиневский почтово-телеграфный округ (до февраля 1918 года), который управлял работой почтовых контор и отделений Бессарабской и Подольской губерний, и Кишиневская Почтово-телеграфная контора, которая обслуживала только город Кишинев и управляла четырьмя городскими почтовыми отделениями.
После 1918 года, когда Бессарабия вошла в состав Румынии, Министерство путей связи, почты, телеграфа и телефонов изменило свое наименование на Управление публичных работ. Территория Румынии была разделена на 10 Региональных управлений 20 апреля 1927 года, одно из управлений находилось в Кишиневе. Потом произошло вхождение Бессарабии в состав СССР, потом война, затем создание МССР. А почта все работала – при всех властях и режимах.
С исторической частью мы закончили, а сейчас – обещанные факты и фотографии.
В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге хранится картина "Молдавская почта", датируемая первой половиной XIX века. Художник неизвестен, но суть работы организации ухвачена неплохо.
Ккартина "Молдавская почта"
Почта и ее работа всегда становились предметом критики. Было это во все времена. Вот пример 1899 года.
статья из кишиневской газеты 1899 год
И в 1928 году критики стало больше. Это статья из журнала "Жизнь и экономика" (Viaţă şi Economie), в которой журналист крайне возмущен работой бессарабской почты, управлением Кишиневскими телефонами и работой Коммерческой Палаты вообще.
статья из кишиневской газеты 1928 год
А вот групповая фотография 1917 года – тут позируют сотрудники Кишиневских почтовых отделений и телеграфа – на транспаранте выражена их тогдашняя политическая позиция.
работники кишиневской почты 1917 год
Внимательные жители столицы наверняка замечали старинные почтовые ящики – дореволюционные, румынские и даже немецкие. Их все меньше, увы, как и прочих осколков древности.
© Sputnik / Serghei Turcanuпочтовый ящик, Кишинев
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© Sputnik / Serghei Turcanu
почтовый ящик, Кишинев
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© Sputnik / Serghei Turcanu
почтовый ящик, Кишинев
Печаталась в межвоенный период и специализированная газета "Бессарабская почта". Тут видно, что старая русская орфография – с "ятями" и прочими милыми приметами "царских времен" – существовала в Бессарабии вплоть до 1940 года. Уникальный, кстати, историко-лингвистический факт.
Бесс почта форум – газета "Бессарабская почта", 1930
А вот еще одна уникальная фотография – почтовая печать Молдавской Народной Республики 1918 года, просуществовавшей весьма короткий исторический период.
почтовая печать Молдавской Народной Республики, 1918 год
Ну и напоследок – один из символов Кишинева – здание Главпочтамта. Его прототип - Московский Главпочтамт на Тверской улице. Строили его в Кишиневе пленные немцы (как и многое другое после войны). Здание хорошо вписывается в городской пейзаж. Кстати, во времена перестройки справа от входа собирались любители тяжелой музыки, поэтому стены и сейчас изрезаны граффити с названиями групп.
© Sputnik / Serghei Turcanuздание Главпочтамта, Кишинев 2021
здание Главпочтамта, Кишинев 2021
© Sputnik / Serghei Turcanu
И конечно же, закончить рассказ в праздничный день нужно поздравлением всем тем, кто имеет отношение к почте – их работа часто не видна, их, как мы выяснили, модно поругивать, но без этих людей мир был бы совсем другим. Много хуже, чем сейчас.
В статье частично использована информация сайта oldchisinau.com