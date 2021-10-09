https://ru.sputnik.md/20211009/moldove-gryadet-rezkoe-pokholodanie-45384734.html
В Молдове грядет резкое похолодание
В Молдове грядет резкое похолодание
В Молдове грядет резкое похолодание
2021-10-09T13:55+0300
2021-10-09T13:55+0300
2021-10-09T13:55+0300
в молдове
молдова
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила о существенном похолодании ночью. По данным синоптиков, ночная температура воздуха в некоторых районах республики может достигать -5 градусов по Цельсию. "Ночью на большей части территории ожидаются морозы до- 5 градусов. Однако в целом ночные температуры будут колебаться в пределах от +1 до +6 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении метеорологов. По прогнозам синоптиков, 10 октября погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.В воскресенье на территории страны будут зафиксированы температуры от +10 до +15 градусов. Опасность заморозков сохранится с вечера воскресенья до понедельника. На следующей неделе дневные температуры еще больше упадут.
https://ru.sputnik.md/20211009/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-nochyu-kholodno-45361562.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, прогноз погоды
В Молдове грядет резкое похолодание
Несмотря на то, что впереди еще полтора месяца осени, ночью все больше ощущается дыхание зимы.
КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила о существенном похолодании ночью.
По данным синоптиков, ночная температура воздуха в некоторых районах республики может достигать -5 градусов по Цельсию.
"Ночью на большей части территории ожидаются морозы до- 5 градусов. Однако в целом ночные температуры будут колебаться в пределах от +1 до +6 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении метеорологов.
По прогнозам синоптиков, 10 октября погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
В воскресенье на территории страны будут зафиксированы температуры от +10 до +15 градусов.
Опасность заморозков сохранится с вечера воскресенья до понедельника. На следующей неделе дневные температуры еще больше упадут.