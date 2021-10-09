https://ru.sputnik.md/20211009/moldove-gryadet-rezkoe-pokholodanie-45384734.html

В Молдове грядет резкое похолодание

В Молдове грядет резкое похолодание

В Молдове грядет резкое похолодание

2021-10-09T13:55+0300

2021-10-09T13:55+0300

2021-10-09T13:55+0300

в молдове

молдова

прогноз погоды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2903/32/29033237_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0c0876b875af4813c12d9cf722673a57.jpg

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила о существенном похолодании ночью. По данным синоптиков, ночная температура воздуха в некоторых районах республики может достигать -5 градусов по Цельсию. "Ночью на большей части территории ожидаются морозы до- 5 градусов. Однако в целом ночные температуры будут колебаться в пределах от +1 до +6 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении метеорологов. По прогнозам синоптиков, 10 октября погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.В воскресенье на территории страны будут зафиксированы температуры от +10 до +15 градусов. Опасность заморозков сохранится с вечера воскресенья до понедельника. На следующей неделе дневные температуры еще больше упадут.

https://ru.sputnik.md/20211009/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-nochyu-kholodno-45361562.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, прогноз погоды