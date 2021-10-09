https://ru.sputnik.md/20211009/obrushenie-doma-v-batumi---spasateli-prodolzhayut-razbirat-zavaly-45388806.html

Обрушение дома в Батуми - спасатели продолжают разбирать завалы

Обрушение дома в Батуми - спасатели продолжают разбирать завалы

Обрушение жилого дома в Батуми унесло жизни восьми человек, поиски оставшихся под завалами людей продолжаются. 09.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-09T18:29+0300

2021-10-09T18:29+0300

2021-10-09T18:29+0300

видео

грузия

обрушение

дом

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45388779_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57687b0c1887a083e0f4509d33f0d225.jpg

На месте обрушения жилого дома в Батуми продолжаются спасательные работы. Сообщается, что спасатели смогли извлечь из-под обломков разрушенного здания троих людей, им оказывают медицинскую помощь.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались восемь человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.

грузия

батуми

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения дома в Батуми Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения дома в Батуми 2021-10-09T18:29+0300 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, грузия, обрушение, дом, батуми