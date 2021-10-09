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Обрушение дома в Батуми - спасатели продолжают разбирать завалы
Обрушение дома в Батуми - спасатели продолжают разбирать завалы
Обрушение жилого дома в Батуми унесло жизни восьми человек, поиски оставшихся под завалами людей продолжаются. 09.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-09T18:29+0300
2021-10-09T18:29+0300
видео
грузия
обрушение
дом
батуми
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На месте обрушения жилого дома в Батуми продолжаются спасательные работы. Сообщается, что спасатели смогли извлечь из-под обломков разрушенного здания троих людей, им оказывают медицинскую помощь.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались восемь человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
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Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения дома в Батуми
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения дома в Батуми
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Обрушение дома в Батуми - спасатели продолжают разбирать завалы

18:29 09.10.2021
119
© Ruptly
Обрушение жилого дома в Батуми унесло жизни восьми человек, поиски оставшихся под завалами людей продолжаются.
На месте обрушения жилого дома в Батуми продолжаются спасательные работы. Сообщается, что спасатели смогли извлечь из-под обломков разрушенного здания троих людей, им оказывают медицинскую помощь.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались восемь человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.
МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.
За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
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