https://ru.sputnik.md/20211009/ombudsmen-schitaet-chto-pravo-stoyanoglo-na-zaschitu-bylo-narusheno-45387246.html

Омбудсмен считает, что право Стояногло на защиту было нарушено

Омбудсмен считает, что право Стояногло на защиту было нарушено

Омбудсмен считает, что право Стояногло на защиту было нарушено

2021-10-09T17:08+0300

2021-10-09T17:08+0300

2021-10-09T17:14+0300

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КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Народный адвокат Наталья Молошаг потребовала обеспечить право на справедливое судебное разбирательство по делу Стояногло. Она напомнила, что как Конституция, так и национальное законодательство и международные договоры об основных правах и свободах человека провозглашают принцип равенства всех перед законом, свободный доступ к правосудию и право на защиту.Молошаг сослалась на несколько статей международного права и договоров, которые устанавливают обязательства государства по обеспечению справедливого и публичного судебного разбирательства по гражданским и уголовным делам, обеспечивая обвиняемому время и возможности, необходимые для его защиты.Она напомнила, что в соответствии с рекомендацией № (2000) 21 Комитета министров Совета Европы, юрист - это лицо, имеющее квалификацию и полномочия в соответствии с законом, чтобы выступать от имени своих клиентов, чтобы консультировать их и представлять своих клиентов в соответствии с деонтологическим кодексом своей профессии. "Необходимо принять все необходимые меры для уважения, защиты и продвигать свободу заниматься юридической практикой без дискриминации и без вмешательства властей или общественности. Юристы должны иметь доступ к своим клиентам, особенно лишенным свободы", - подчеркивается в коммюнике.Народный адвокат намерена следить за развитием событий по делу Стояногло в контексте соблюдения гарантий права на справедливое судебное разбирательство и прав человека в целом.

https://ru.sputnik.md/20211008/delo-stoianoglo-protest-gromkie-zayavleniya-domashniy-arest-45375992.html

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура