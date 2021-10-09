Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211009/ombudsmen-schitaet-chto-pravo-stoyanoglo-na-zaschitu-bylo-narusheno-45387246.html
Омбудсмен считает, что право Стояногло на защиту было нарушено
Омбудсмен считает, что право Стояногло на защиту было нарушено
Омбудсмен считает, что право Стояногло на защиту было нарушено
2021-10-09T17:08+0300
2021-10-09T17:14+0300
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
генеральная прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45371844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04ede041d4df160f2e36c030376fe617.jpg
КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Народный адвокат Наталья Молошаг потребовала обеспечить право на справедливое судебное разбирательство по делу Стояногло. Она напомнила, что как Конституция, так и национальное законодательство и международные договоры об основных правах и свободах человека провозглашают принцип равенства всех перед законом, свободный доступ к правосудию и право на защиту.Молошаг сослалась на несколько статей международного права и договоров, которые устанавливают обязательства государства по обеспечению справедливого и публичного судебного разбирательства по гражданским и уголовным делам, обеспечивая обвиняемому время и возможности, необходимые для его защиты.Она напомнила, что в соответствии с рекомендацией № (2000) 21 Комитета министров Совета Европы, юрист - это лицо, имеющее квалификацию и полномочия в соответствии с законом, чтобы выступать от имени своих клиентов, чтобы консультировать их и представлять своих клиентов в соответствии с деонтологическим кодексом своей профессии. "Необходимо принять все необходимые меры для уважения, защиты и продвигать свободу заниматься юридической практикой без дискриминации и без вмешательства властей или общественности. Юристы должны иметь доступ к своим клиентам, особенно лишенным свободы", - подчеркивается в коммюнике.Народный адвокат намерена следить за развитием событий по делу Стояногло в контексте соблюдения гарантий права на справедливое судебное разбирательство и прав человека в целом.
https://ru.sputnik.md/20211008/delo-stoianoglo-protest-gromkie-zayavleniya-domashniy-arest-45375992.html
https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45371844_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_12876209a577f4a23db03a4553ce9176.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура

Омбудсмен считает, что право Стояногло на защиту было нарушено

17:08 09.10.2021 (обновлено: 17:14 09.10.2021)
302
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Наталья Молошаг считает неприемлемыми оправдания прокурора в случае, если они привели к нарушению права на защиту отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стоянгло.
КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Народный адвокат Наталья Молошаг потребовала обеспечить право на справедливое судебное разбирательство по делу Стояногло. Она напомнила, что как Конституция, так и национальное законодательство и международные договоры об основных правах и свободах человека провозглашают принцип равенства всех перед законом, свободный доступ к правосудию и право на защиту.
"Народный адвокат Наталья Молошаг считает недопустимыми мотивы и оправдания прокурора в случае, если они явно привели к нарушению в полном объеме права на защиту отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло", - говорится в пресс-релизе в офисе народного адвоката.
Молошаг сослалась на несколько статей международного права и договоров, которые устанавливают обязательства государства по обеспечению справедливого и публичного судебного разбирательства по гражданским и уголовным делам, обеспечивая обвиняемому время и возможности, необходимые для его защиты.
Она напомнила, что в соответствии с рекомендацией № (2000) 21 Комитета министров Совета Европы, юрист - это лицо, имеющее квалификацию и полномочия в соответствии с законом, чтобы выступать от имени своих клиентов, чтобы консультировать их и представлять своих клиентов в соответствии с деонтологическим кодексом своей профессии.
Дело Стояногло: протесты, громкие заявления и домашний арест - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Видео
Дело Стояногло: протесты, громкие заявления и домашний арест
Вчера, 20:56
1137
"Необходимо принять все необходимые меры для уважения, защиты и продвигать свободу заниматься юридической практикой без дискриминации и без вмешательства властей или общественности. Юристы должны иметь доступ к своим клиентам, особенно лишенным свободы", - подчеркивается в коммюнике.
Народный адвокат намерена следить за развитием событий по делу Стояногло в контексте соблюдения гарантий права на справедливое судебное разбирательство и прав человека в целом.
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Отстранение и задержание: как власть боролась с генпрокурором
5 октября, 21:53
708
200000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:29Обрушение дома в Батуми - спасатели продолжают разбирать завалы
18:02ДПМ - о деле Стояногло: людям нужна хорошая жизнь, а не маски-шоу
17:35Их стоит знать - лауреаты Нобелевской премии за 2021 год
17:08Омбудсмен считает, что право Стояногло на защиту было нарушено
16:40Певец Александр Серов попал в больницу
16:15Как и почему была создана вторая Молдавская республика – МАССР
15:45Диабет и алкоголь – врач рассказал, когда можно сделать исключение
15:17В каких странах признаны сертификаты COVID-19 из Молдовы
14:50Громкое задержание, Стамбульская конвенция и рост цен: итоги недели в Молдове
14:23Ученые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19
13:55В Молдове грядет резкое похолодание
13:30Цели и средства новой серии учений ОДКБ в Таджикистане
13:01В Кишиневе появилась "Аллея лицеистов"
12:33Трагедия в Батуми: число смертей растет, в Грузии объявлен день траура
12:05Задержан заместитель генпрокурора Руслан Попов - СМИ
11:44Проект "Образование онлайн" внедрен в процесс обучения молдавских школьников
11:15Молдавская почта: удивительные факты и редкие фото
10:45Где в Кишиневе 9 октября находятся мобильные пункты вакцинации
10:06Сколько времени в Молдове будет и.о. генпрокурора
09:40В каких селах Молдовы отремонтируют подъездные дороги