https://ru.sputnik.md/20211009/pevets-aleksandr-serov-popal-v-bolnitsu-45386962.html
Певец Александр Серов попал в больницу
Певец Александр Серов попал в больницу
Российского исполнителя Александра Серова госпитализировали с десятипроцентным поражением легких. 09.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-09T16:40+0300
2021-10-09T16:40+0300
2021-10-09T16:43+0300
россия
госпитализация
певец
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КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Известный российский исполнитель Александр Серов попал в больницу, рассказала телеканалу "Звезда" его коллега Любовь Успенская."Он лежит <…>. У него десять процентов поражения (легких — прим. ред.)", — сказала она.Ранее некоторые СМИ сообщили, что у певца обнаружили COVID-19 и его госпитализировали в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.Российскому певцу 67 лет. Серов прославился благодаря таким хитам, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.
https://ru.sputnik.md/20210724/zvezdnye-gosti-kishineva-chast-tretya-43114766.html
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госпитализация, певец
Певец Александр Серов попал в больницу
16:40 09.10.2021 (обновлено: 16:43 09.10.2021)
Российского исполнителя Александра Серова госпитализировали с десятипроцентным поражением легких.
КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Известный российский исполнитель Александр Серов попал в больницу, рассказала телеканалу "Звезда" его коллега Любовь Успенская.
"Он лежит <…>. У него десять процентов поражения (легких — прим. ред.)", — сказала она.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что у певца обнаружили COVID-19 и его госпитализировали в тяжелом состоянии, передает РИА Новости
.
Российскому певцу 67 лет. Серов прославился благодаря таким хитам, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.