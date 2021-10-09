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Певец Александр Серов попал в больницу
Певец Александр Серов попал в больницу
Российского исполнителя Александра Серова госпитализировали с десятипроцентным поражением легких. 09.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-09T16:40+0300
2021-10-09T16:43+0300
россия
госпитализация
певец
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КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Известный российский исполнитель Александр Серов попал в больницу, рассказала телеканалу "Звезда" его коллега Любовь Успенская."Он лежит &lt;…&gt;. У него десять процентов поражения (легких — прим. ред.)", — сказала она.Ранее некоторые СМИ сообщили, что у певца обнаружили COVID-19 и его госпитализировали в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.Российскому певцу 67 лет. Серов прославился благодаря таким хитам, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.
https://ru.sputnik.md/20210724/zvezdnye-gosti-kishineva-chast-tretya-43114766.html
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госпитализация, певец

Певец Александр Серов попал в больницу

16:40 09.10.2021 (обновлено: 16:43 09.10.2021)
386
© Sputnik / Rodion ProcaАлександр Серов на концерте, посвященный Дню Победы и Дню Европы
Александр Серов на концерте, посвященный Дню Победы и Дню Европы - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
© Sputnik / Rodion Proca
Российского исполнителя Александра Серова госпитализировали с десятипроцентным поражением легких.
КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Известный российский исполнитель Александр Серов попал в больницу, рассказала телеканалу "Звезда" его коллега Любовь Успенская.
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"Он лежит <…>. У него десять процентов поражения (легких — прим. ред.)", — сказала она.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что у певца обнаружили COVID-19 и его госпитализировали в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.
Российскому певцу 67 лет. Серов прославился благодаря таким хитам, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.
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