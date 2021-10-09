https://ru.sputnik.md/20211009/pevets-aleksandr-serov-popal-v-bolnitsu-45386962.html

Певец Александр Серов попал в больницу

Певец Александр Серов попал в больницу

Российского исполнителя Александра Серова госпитализировали с десятипроцентным поражением легких. 09.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-09T16:40+0300

2021-10-09T16:40+0300

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россия

госпитализация

певец

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КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Известный российский исполнитель Александр Серов попал в больницу, рассказала телеканалу "Звезда" его коллега Любовь Успенская."Он лежит <…>. У него десять процентов поражения (легких — прим. ред.)", — сказала она.Ранее некоторые СМИ сообщили, что у певца обнаружили COVID-19 и его госпитализировали в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.Российскому певцу 67 лет. Серов прославился благодаря таким хитам, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.

https://ru.sputnik.md/20210724/zvezdnye-gosti-kishineva-chast-tretya-43114766.html

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госпитализация, певец