https://ru.sputnik.md/20211009/pogodnye-rekordy-moldovy-9-oktyabrya-45364575.html
Погодные рекорды Молдовы 9 октября
Погодные рекорды Молдовы 9 октября
Погодные рекорды Молдовы 9 октября
2021-10-09T00:01+0300
2021-10-09T00:01+0300
2021-10-09T00:01+0300
в молдове
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Самое холодное 9 октября на территории Молдовы выдалось более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1945 году в этот день температура воздуха составила -2,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 9 октября зафиксировали в 1942 году. Тогда термометры показали +28,6 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210928/lavrov--podgotovka-konferentsia-klimat-45110851.html
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в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 9 октября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Самое холодное 9 октября на территории Молдовы выдалось более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1945 году в этот день температура воздуха составила -2,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 9 октября зафиксировали в 1942 году. Тогда термометры показали +28,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.