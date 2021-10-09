https://ru.sputnik.md/20211009/pogodnye-rekordy-moldovy-9-oktyabrya-45364575.html

Погодные рекорды Молдовы 9 октября

Погодные рекорды Молдовы 9 октября

Погодные рекорды Молдовы 9 октября

2021-10-09T00:01+0300

2021-10-09T00:01+0300

2021-10-09T00:01+0300

в молдове

погода

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45269472_0:333:2876:1950_1920x0_80_0_0_0a40b37b59b9b28b562698ec02807a7d.jpg

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Самое холодное 9 октября на территории Молдовы выдалось более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1945 году в этот день температура воздуха составила -2,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 9 октября зафиксировали в 1942 году. Тогда термометры показали +28,6 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210928/lavrov--podgotovka-konferentsia-klimat-45110851.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, погода, рекорды