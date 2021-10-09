https://ru.sputnik.md/20211009/poka-vse-spali-pogibshie-v-batumi-pobeda-rossii-i-situatsiya-s-covid-45378813.html

Пока все спали: погибшие в Батуми, победа России и ситуация с COVID

Пока все спали: погибшие в Батуми, победа России и ситуация с COVID

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 09.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-09T08:44+0300

2021-10-09T08:44+0300

2021-10-09T08:45+0300

грузия

обрушение

вакцина

сборная россии по футболу

футбол

батуми

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КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. В результате обрушения жилого дома в центре Батуми как минимум пять человек погибли. Спасатели извлекли из-под завалов дома тело еще одного погибшего, сообщает РИА Новости.В пятницу, 8 октября, в центре города обрушилась часть жилого многоэтажного дома. Ранее МВД Грузии сообщало о гибели четырех человек. По данным главы ведомства, под завалами могли оставаться трое детей. МВД Грузии задержало троих человек по делу об обрушении корпуса жилого дома: это владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые делали в ней ремонт.Сборная России по футболу обыграла СловакиюСборная России по футболу обыграла команду Словакии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Матч в Казани закончился со счетом 1:0, передает РИА Новости.Команда Валерия Карпина вышла вперед в середине первого тайма. После прострела Арсена Захаряна защитник гостей Милан Шкриньяр срезал мяч в собственные ворота. После семи туров сборная России занимает второе место в группе H с 16 баллами в активе. Лидер группы, сборная Хорватии, также имеет в активе 16 очков после победы над Кипром, но опережает россиян за счет разницы забитых голов.Следующий матч сборная России проведет 10 октября в гостях со Словенией.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 237,4 миллиона.К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 237 249 329. Из них 4 842 788 скончались. Применены 6 424 833 413 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (44 290 052). Следом идут Индия (33 935 309) и Бразилия (21 550 730).В Великобритании выявили 8 119 442 случая, в России, согласно предоставленным данным, всего было зарегистрировано 7 602 386 случаев заражения, в Турции – 7 387 507.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1470 новых случаев инфицирования COVID-19.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 25 человек. Общее число скончавшихся на данный момент - 6 979.

https://ru.sputnik.md/20210929/geneticheskaya-mutatsiya-zaschita-koronavirus-45135935.html

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грузия, обрушение, вакцина, сборная россии по футболу, футбол, батуми