https://ru.sputnik.md/20211009/poka-vse-spali-pogibshie-v-batumi-pobeda-rossii-i-situatsiya-s-covid-45378813.html
Пока все спали: погибшие в Батуми, победа России и ситуация с COVID
Пока все спали: погибшие в Батуми, победа России и ситуация с COVID
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 09.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-09T08:44+0300
2021-10-09T08:44+0300
2021-10-09T08:45+0300
грузия
обрушение
вакцина
сборная россии по футболу
футбол
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45355009_130:0:1440:737_1920x0_80_0_0_17e78a4fb2fde0a9d928aa059fe2f539.jpg
КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. В результате обрушения жилого дома в центре Батуми как минимум пять человек погибли. Спасатели извлекли из-под завалов дома тело еще одного погибшего, сообщает РИА Новости.В пятницу, 8 октября, в центре города обрушилась часть жилого многоэтажного дома. Ранее МВД Грузии сообщало о гибели четырех человек. По данным главы ведомства, под завалами могли оставаться трое детей. МВД Грузии задержало троих человек по делу об обрушении корпуса жилого дома: это владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые делали в ней ремонт.Сборная России по футболу обыграла СловакиюСборная России по футболу обыграла команду Словакии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Матч в Казани закончился со счетом 1:0, передает РИА Новости.Команда Валерия Карпина вышла вперед в середине первого тайма. После прострела Арсена Захаряна защитник гостей Милан Шкриньяр срезал мяч в собственные ворота. После семи туров сборная России занимает второе место в группе H с 16 баллами в активе. Лидер группы, сборная Хорватии, также имеет в активе 16 очков после победы над Кипром, но опережает россиян за счет разницы забитых голов.Следующий матч сборная России проведет 10 октября в гостях со Словенией.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 237,4 миллиона.К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 237 249 329. Из них 4 842 788 скончались. Применены 6 424 833 413 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (44 290 052). Следом идут Индия (33 935 309) и Бразилия (21 550 730).В Великобритании выявили 8 119 442 случая, в России, согласно предоставленным данным, всего было зарегистрировано 7 602 386 случаев заражения, в Турции – 7 387 507.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1470 новых случаев инфицирования COVID-19.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 25 человек. Общее число скончавшихся на данный момент - 6 979.
https://ru.sputnik.md/20210929/geneticheskaya-mutatsiya-zaschita-koronavirus-45135935.html
грузия
батуми
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45355009_314:0:1297:737_1920x0_80_0_0_564acc7794bc884d4199c7c4e7f082fe.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, обрушение, вакцина, сборная россии по футболу, футбол, батуми
Пока все спали: погибшие в Батуми, победа России и ситуация с COVID
08:44 09.10.2021 (обновлено: 08:45 09.10.2021)
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik.
В результате обрушения жилого дома в центре Батуми как минимум пять человек погибли. Спасатели извлекли из-под завалов дома тело еще одного погибшего, сообщает РИА Новости
.
"Спасатели изъяли тело еще одного, пятого погибшего в Батуми. По нашим данным, погибший несовершеннолетний", — сообщают местные СМИ.
В пятницу, 8 октября, в центре города обрушилась часть жилого многоэтажного дома. Ранее МВД Грузии сообщало о гибели четырех человек. По данным главы ведомства, под завалами могли оставаться трое детей.
МВД Грузии задержало троих человек по делу об обрушении корпуса жилого дома: это владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые делали в ней ремонт.
Сборная России по футболу обыграла Словакию
Сборная России по футболу обыграла команду Словакии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Матч в Казани закончился со счетом 1:0, передает РИА Новости
.
Команда Валерия Карпина вышла вперед в середине первого тайма. После прострела Арсена Захаряна защитник гостей Милан Шкриньяр срезал мяч в собственные ворота. После семи туров сборная России занимает второе место в группе H с 16 баллами в активе. Лидер группы, сборная Хорватии, также имеет в активе 16 очков после победы над Кипром, но опережает россиян за счет разницы забитых голов.
Следующий матч сборная России проведет 10 октября в гостях со Словенией.
Ситуация с COVID-19
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса
, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 237,4 миллиона.
К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 237 249 329. Из них 4 842 788 скончались. Применены 6 424 833 413 доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (44 290 052). Следом идут Индия (33 935 309) и Бразилия (21 550 730).
В Великобритании выявили 8 119 442 случая, в России, согласно предоставленным данным, всего было зарегистрировано 7 602 386 случаев заражения, в Турции – 7 387 507.
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1470 новых случаев инфицирования COVID-19.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 25 человек. Общее число скончавшихся на данный момент - 6 979.