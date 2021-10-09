https://ru.sputnik.md/20211009/proekt-obrazovanie-onlayn-vnedren-v-protsess-obucheniya-moldavskikh-shkolnikov-45381803.html

Проект "Образование онлайн" внедрен в процесс обучения молдавских школьников

Проект "Образование онлайн" внедрен в процесс обучения молдавских школьников

Проект онлайн-обучения, созданный примэрией Кишинева совместно с Министерством образования, интегрирован в учебный план и становится все популярнее. 09.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-09T11:44+0300

2021-10-09T11:44+0300

2021-10-09T11:52+0300

общество

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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. В новом учебном году 2021-2022 платформа цифрового обучения Educație online была интегрирована в обычный учебно-методический процесс, сообщили в примэрии Кишинева. По данным мэрии, с сентября этого года количество ежедневных обращений к платформе значительно увеличилось: около 40 тысяч, в том числе 20 тысяч посещений в Кишиневе. "Большинство пользователей сайта (согласно Google Analytics) из Молдовы, далее следуют Румыния, Украина, США, Германия, Великобритания, Россия, Франция и другие страны", - говорится в сообщении примэрии. При этом наиболее просматриваемые онлайн-лекции на румынском языке - это уроки математики I-IV классов (около 20 тысяч посещений), а на русском языке наиболее просматриваемым предметом является химия.В настоящее время онлайн-уроки доступны на платформе в течение всего года обучения, для всех классов обучения по всем предметам на румынском и русском языках. Цель проекта - обеспечить свободный и неограниченный доступ к урокам, проводимым лучшими учителями страны и созданным для всех учеников в соответствии с высокими стандартами качества.

https://ru.sputnik.md/20210922/perekhod-na-onlayn-obuchenie-nekotorykh-uchebnykh-zavedeniyakh-reshenie-komissii-44953984.html

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