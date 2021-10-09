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Самый точный прогноз погоды: ночью холодно
Самый точный прогноз погоды: ночью холодно
Какой будет погода в Молдове 9 10 и 11 октября
2021-10-09T07:00+0300
2021-10-09T07:00+0300
в молдове
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность , без существенных осадков.Ветер ожидается северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов, местами до -5.Точный прогноз погоды в Кишиневе девятого октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13.10 и 11 октября сохранится угроза заморозков, возможны слабые дожди.Праздники и народные приметыХристиане отмечают 9 октября церковный праздник в честь Иоанна Богослова. К этому периоду заканчивался сев озимых. 9 октября старались не есть лук и чеснок, иначе на теле могут появиться чирьи.К Иоанну Богослову обращаются путники в дороге. День считается удачным для путешествий. В этот праздник считаются опасными перекрестки. Здоровым людям стоять на перекрестке нельзя, а вот больным можно прийти сюда и пройти через центр перекрестка. Тогда земля заберет болезнь.
https://ru.sputnik.md/20211003/nulevaya-terpimost-vrach-rasskazal-pochemu-nasmork-sam-ne-proydet-45230695.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: ночью холодно

07:00 09.10.2021
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© Sputnik / Дмитрий МакеевЗнаменитый кот Мостик
Знаменитый кот Мостик - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Дмитрий Терехов
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КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность , без существенных осадков.
Ветер ожидается северо-восточный слабый.
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Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов, местами до -5.
Точный прогноз погоды в Кишиневе девятого октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13.
10 и 11 октября сохранится угроза заморозков, возможны слабые дожди.

Праздники и народные приметы

Христиане отмечают 9 октября церковный праздник в честь Иоанна Богослова. К этому периоду заканчивался сев озимых. 9 октября старались не есть лук и чеснок, иначе на теле могут появиться чирьи.
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К Иоанну Богослову обращаются путники в дороге. День считается удачным для путешествий. В этот праздник считаются опасными перекрестки. Здоровым людям стоять на перекрестке нельзя, а вот больным можно прийти сюда и пройти через центр перекрестка. Тогда земля заберет болезнь.
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