https://ru.sputnik.md/20211009/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-nochyu-kholodno-45361562.html

Самый точный прогноз погоды: ночью холодно

Самый точный прогноз погоды: ночью холодно

Какой будет погода в Молдове 9 10 и 11 октября

2021-10-09T07:00+0300

2021-10-09T07:00+0300

2021-10-09T07:00+0300

в молдове

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность , без существенных осадков.Ветер ожидается северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов, местами до -5.Точный прогноз погоды в Кишиневе девятого октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13.10 и 11 октября сохранится угроза заморозков, возможны слабые дожди.Праздники и народные приметыХристиане отмечают 9 октября церковный праздник в честь Иоанна Богослова. К этому периоду заканчивался сев озимых. 9 октября старались не есть лук и чеснок, иначе на теле могут появиться чирьи.К Иоанну Богослову обращаются путники в дороге. День считается удачным для путешествий. В этот праздник считаются опасными перекрестки. Здоровым людям стоять на перекрестке нельзя, а вот больным можно прийти сюда и пройти через центр перекрестка. Тогда земля заберет болезнь.

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2021

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в молдове, прогноз погоды