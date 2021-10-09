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Сколько времени в Молдове будет и.о. генпрокурора
Сколько времени в Молдове будет и.о. генпрокурора
Сколько времени в Молдове будет и.о. генпрокурора
2021-10-09T10:06+0300
2021-10-09T10:32+0300
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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Адвокат и бывший замдиректора Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Кристина Цэрнэ рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, сколько времени в Молдове может быть врио генпрокурора.По ее словам, пока точно неизвестно, как долго Думитру Робу будет исполнять обязанности генпрокурора: это может длиться месяц или даже больше. "Тяжело сказать, насколько. Потому что механизм расследования дела генпрокурора изменился, согласно поправкам от 2016 года к Уголовно-процессуальному кодексу, куда внесли и Высший совет прокуроров. Состав ВСП поменялся, теперь пытаются внести новый механизм по оценке генпрокурора. Теперь остается ждать, пройдет ли эта оценка и сколько времени это займет. Это может быть месяц, а может, полгода", - заявила Цэрнэ. При этом собеседница считает, что у Генпрокуратуры не будет нового руководителя, пока не прояснится дело отстраненного генпрокурора. "Пока мы находимся в подвешенном состоянии. У нас нет понимания того, как будет проводиться расследование дела генерального прокурора, мы не знаем, как будет происходить назначение нового. Это все факторы, от которых зависит, как долго у нас будет врио", - уточнила Цэрнэ. В пятницу, 8 октября, суд поместил Стояногло под домашний арест на 30 суток. Адвокат Стояногло Василе Гафтон заявил, что сторона защиты намерена опротестовать решение судебной инстанции по поводу превентивной меры.Дело СтояноглоНапомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211008/delo-stoianoglo-protest-gromkie-zayavleniya-domashniy-arest-45375992.html
https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html
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в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура

Сколько времени в Молдове будет и.о. генпрокурора

10:06 09.10.2021 (обновлено: 10:32 09.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alina Munteanu - Sputnik Молдова
Алина Мунтяну
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Врио генпрокурора может остаться во главе Генпрокуратуры продолжительное время.
КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Адвокат и бывший замдиректора Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Кристина Цэрнэ рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, сколько времени в Молдове может быть врио генпрокурора.
По ее словам, пока точно неизвестно, как долго Думитру Робу будет исполнять обязанности генпрокурора: это может длиться месяц или даже больше.
"Тяжело сказать, насколько. Потому что механизм расследования дела генпрокурора изменился, согласно поправкам от 2016 года к Уголовно-процессуальному кодексу, куда внесли и Высший совет прокуроров. Состав ВСП поменялся, теперь пытаются внести новый механизм по оценке генпрокурора. Теперь остается ждать, пройдет ли эта оценка и сколько времени это займет. Это может быть месяц, а может, полгода", - заявила Цэрнэ.
При этом собеседница считает, что у Генпрокуратуры не будет нового руководителя, пока не прояснится дело отстраненного генпрокурора.
"Пока мы находимся в подвешенном состоянии. У нас нет понимания того, как будет проводиться расследование дела генерального прокурора, мы не знаем, как будет происходить назначение нового. Это все факторы, от которых зависит, как долго у нас будет врио", - уточнила Цэрнэ.
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В пятницу, 8 октября, суд поместил Стояногло под домашний арест на 30 суток. Адвокат Стояногло Василе Гафтон заявил, что сторона защиты намерена опротестовать решение судебной инстанции по поводу превентивной меры.

Дело Стояногло

Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
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Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
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