Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211009/tragediya-v-batumi-chislo-smertey-rastet-v-gruzii-obyavlen-den-traura-45383679.html
Трагедия в Батуми: число смертей растет, в Грузии объявлен день траура
Трагедия в Батуми: число смертей растет, в Грузии объявлен день траура
Обрушение жилого дома в Батуми унесло жизни шести человек, поиски оставшихся под завалами людей продолжаются. 09.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-09T12:33+0300
2021-10-09T12:33+0300
общество
в мире
грузия
обрушение
дом
день траура
батуми
жертвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45380786_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0f2ee3e82f22f1cdec23c81bfa0b97da.jpg
КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Число погибших после обрушения жилого дома в Батуми выросло до восьми, передает Sputnik Грузия. В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с трагедией в Батуми, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.По его словам, государство окажет помощь всем пострадавшим, а виновные будут наказаны по всей строгости закона.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались восемь человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
грузия
батуми
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45380786_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_149536525eb60d46d2d4cc78024b0ee4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, грузия, обрушение, дом, день траура, батуми, жертвы

Трагедия в Батуми: число смертей растет, в Грузии объявлен день траура

12:33 09.10.2021
183
© Sputnik / Перейти в фотобанкОбрушение части жилого дома в Батуми
Обрушение части жилого дома в Батуми - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Обрушение жилого дома в Батуми унесло жизни шести человек, поиски оставшихся под завалами людей продолжаются.
КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Число погибших после обрушения жилого дома в Батуми выросло до восьми, передает Sputnik Грузия. В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с трагедией в Батуми, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Я соболезную семьям погибших и их близким. Вместе с ними об этой ужасной трагедии скорбит вся Грузия. По моему решению в память о погибших 11 октября будет объявлен днем траура", – написал Гарибашвили на своей странице в Facebook.
По его словам, государство окажет помощь всем пострадавшим, а виновные будут наказаны по всей строгости закона.
© Sputnik / Перейти в фотобанкОбрушение части жилого дома в Батуми
Обрушение части жилого дома в Батуми - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
Обрушение части жилого дома в Батуми
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались восемь человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.
МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.
За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
000010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:01В Кишиневе появилась "Аллея лицеистов"
12:33Трагедия в Батуми: число смертей растет, в Грузии объявлен день траура
12:05Задержан заместитель генпрокурора Руслан Попов - СМИ
11:44Проект "Образование онлайн" внедрен в процесс обучения молдавских школьников
11:15Молдавская почта: удивительные факты и редкие фото
10:45Где в Кишиневе 9 октября находятся мобильные пункты вакцинации
10:06Сколько времени в Молдове будет и.о. генпрокурора
09:40В каких селах Молдовы отремонтируют подъездные дороги
09:12Джон Леннон и лучшие каверы его песен
08:44Пока все спали: погибшие в Батуми, победа России и ситуация с COVID
08:26Врач назвал эффективные методы укрепления иммунитета
08:00Брутер: молдавская власть почти недееспособна
07:00Самый точный прогноз погоды: ночью холодно
00:01Погодные рекорды Молдовы 9 октября
ВчераСчастливая курица гриль: как усатый воришка себе дом нашел
ВчераКомпания по доставке еды оштрафована в Китае на 533 миллиона долларов
ВчераИГ* взяла ответственность за взрыв в мечети в афганской провинции Кундуз
ВчераМолдова и COVID: в кафе нельзя без справки, а в общественном транспорте – давка
ВчераModerna в 2022 году поставит 1 миллиард доз вакцин от COVID-19 в развивающиеся страны
ВчераФаер-шоу, "поющий фонтан" и счастливые бендерчане