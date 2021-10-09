https://ru.sputnik.md/20211009/tragediya-v-batumi-chislo-smertey-rastet-v-gruzii-obyavlen-den-traura-45383679.html

Трагедия в Батуми: число смертей растет, в Грузии объявлен день траура

Трагедия в Батуми: число смертей растет, в Грузии объявлен день траура

Обрушение жилого дома в Батуми унесло жизни шести человек, поиски оставшихся под завалами людей продолжаются. 09.10.2021, Sputnik Молдова

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батуми

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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Число погибших после обрушения жилого дома в Батуми выросло до восьми, передает Sputnik Грузия. В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с трагедией в Батуми, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.По его словам, государство окажет помощь всем пострадавшим, а виновные будут наказаны по всей строгости закона.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались восемь человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.

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в мире, грузия, обрушение, дом, день траура, батуми, жертвы