https://ru.sputnik.md/20211009/tseli-i-sredstva-novoy-serii-ucheniy-odkb-v-tadzhikistane--45382971.html

Цели и средства новой серии учений ОДКБ в Таджикистане

Цели и средства новой серии учений ОДКБ в Таджикистане

В Таджикистане 18–23 октября на полигоне Харб-Майдон (в 20 километрах от афганской границы) пройдет серия учений ОДКБ "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон". 09.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-09T13:30+0300

2021-10-09T13:30+0300

2021-10-09T13:43+0300

таджикистан

военные учения

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На Центрально-Азиатском стратегическом направлении для стран ОДКБ складывается непростая военно-политическая обстановка, требующая оперативного и эффективного реагирования на угрозы безопасности. Новая серия совместных военных маневров в Таджикистане моделирует вероятные вооруженные конфликты на южной границе и методы ликвидации противника.В серии учений ОДКБ "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", которые состоятся в Таджикистане 18–23 октября на полигоне Харб-Майдон (в 20 километрах от афганской границы) и Момирак, задействованы более 2700 военнослужащих и 500 единиц техники шести государств – Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. К маневрам также привлечены силы и средства разведки, Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ и средства материально-технического обеспечения (МТО).Белоруссия направила на учения 256 военнослужащих и пять единиц техники. Российский контингент представлен 400 специалистами дислоцированной 201-й военной базы Центрального военного округа. В маневрах задействованы штурмовая и армейская авиация ВКС РФ (на авиабазе "Кант" в Кыргызстане), а также российские дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.Российские мотострелковые, артиллерийские, танковые и другие подразделения совершили 400-километровый марш из населенных пунктов Душанбе и Бохтар на полигоны Харб-Майдон и Момирак, преодолев общее расстояние более 400 километров.Коллективные силы ОДКБ в условиях горно-пустынной местности осуществляют подготовку к совместной операции. Осваивают театр военных действий (ТВД), где вероятны боестолкновения с джихадистами из Афганистана. В районе сосредоточения войск разворачиваются пункты управления, обеспечивается инженерное оборудование огневых позиций и маскировка техники.Узкая специализация на широком фронтеПервыми решают задачи по предназначению подразделения разведки. Более 400 военнослужащих из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана участвуют в специальном учении сил и средств разведки ОДКБ "Поиск-2021".Отрабатывают совместные действия, управление силами и средствами разведки в ходе блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований. Разведчики используют новейшие высокотехнологичные средства наблюдения. К примеру, портативный радиолокационный комплекс "Фара-ВР" непрерывного излучения предназначен для разведки движущихся наземных целей (людей и техники), для наведения станкового автоматического стрелкового оружия. Малогабаритная РЛС "Соболятник" способна одновременно отслеживать до двух десятков объектов, определяя их координаты с точностью до десяти метров ("видеть" каждую машину в колонне техники). После обнаружения противника огонь на поражение успешно корректирует беспилотник "Орлан-10". Активная фаза учения "Поиск-2021" состоится на полигоне Харб-Майдон.Коллективные силы быстрого реагирования (КСОР), части специального назначения ОДКБ в ходе совместного учения "Взаимодействие-2021" отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.Специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2021" на территории Таджикистана проходит впервые (ранее – в России). Маневры тыловых служб с участием более 500 специалистов подразделений МТО вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана направлены на обеспечение боевых возможностей войсковой группировки. Любая военная операция на 90 процентов состоит из логистики, материально-технического обеспечения войск (боеприпасы, горючее, продукты питания).В отдаленных от баз районах Таджикистана отрабатываются алгоритмы материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования, главная задача которых – уничтожение вооруженных террористических формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ.Напомним, в зоне ответственности Организации в 2021 году пройдут четыре совместных учения. При этом лишь маневры Миротворческих сил "Нерушимое братство-2021" состоялись на российской территории – в Казани.Остальные совершенно неслучайно "привязаны" к Таджикистану и горячей афганской границе. Формирование в Афганистане исламского эмирата мотивирует "джихадистов" на активизацию террористической деятельности, и негативно влияет на региональную безопасность.Вероятность вторженияВ Афганистане после прихода к власти талибов продолжаются боестолкновения и теракты. Ополчение совершает партизанские атаки на колонны "Талибана"* в Панджшере. Десятки талибов становятся мишенями и жертвами боевиков ИГ* в крупнейших городах страны.Около 100 мирных жителей Кундуза погибли, и десятки пострадали 8 октября в результате взрыва в мечети. Ранее (3 октября) мощный взрыв прогремел возле мечети в Кабуле – погибли 20 человек. Узнаваемый почерк "Исламского государства"*, которое не признает существующих национальных границ.Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид 8 октября заявил, что ИГ* – не угроза, а "головная боль", но вряд ли подобная оценка объективна.На фоне репрессий в отношении таджиков Панджшерского ущелья зреет очаг напряженности на таджикско-афганской границе. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон занимает очень жесткую и принципиальную позицию непризнания правительства талибов, прежде всего, потому что отлично помнит прошлый период их власти (1996 – 2001 годов).Заметим, этнические таджики составляют более 46% населения Афганистана.Душанбе и Кабул обмениваются резкими заявлениями, и стягивают силы к границе. Лидеры "Талибана"* направили в северную провинцию Тахар десятки тысяч спецназовцев. При этом официальный представитель движения заявил: "Эти храбрые воины носят специальные взрывные пояса, при помощи которых они осуществляли взрывы американских баз в Афганистане. Они не знаю страха".Новые афганские пограничники с "поясами шахидов" не монтируются с безопасностью границ, создают "дискомфорт" в Таджикистане и других странах Центральной Азии.Руководитель террористической группировки "Джамаат Ансаруллах"*, контролирующей несколько северных районов Афганистана, 7 октября заявил о готовности к вторжению в Таджикистан. Эта группировка, основанная 10 лет назад с целью свержения законного правительства в Душанбе, обеспечила военную победу талибов в Бадахшане. "Джамаат Ансаруллах"* считается боевым крылом "Талибана"*. И жесткое заявление МИД РФ о решительных мерах при обострении на таджикско-афганской границе прямо адресовано "политическому офису" талибов. Услышат ли?Возвращение талибов к власти в Афганистане – серьезная проблема для России и ее центрально-азиатских союзников. Москва прагматично требует от временного правительства 33 мулл выполнения ранее данных обещаний "Талибана"*: не допустить роста террористических и наркотических угроз с территории Афганистана, разорвать связи с "Аль-Каидой"*, сформировать правительство, отражающее интересы всего афганского общества – с этноконфессиональной и политической точек зрения.Совместные маневры ОДКБ в Таджикистане – еще один весомый аргумент в пользу мирной коррекции воинственных настроений разнокалиберных радикальных организаций на левом берегу Пянджа.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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таджикистан, военные учения