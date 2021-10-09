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Ученые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19
Ученые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19
Ученые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19
2021-10-09T14:23+0300
2021-10-09T14:23+0300
коронавирус
смертность
госпитализация
ожирение
лишний вес
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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. У людей с ожирением смертность при заболевании коронавирусом на 45% выше, чем у людей с нормальным весом. Об этом заявил академик РАН, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев."При индексе массы тела от 30 до 40 килограммов на квадратный метр смертность в возрастной группе 35-45 лет возрастает в шесть раз, а в возрастной группе 25-30 лет смертность в 12 раз выше, чем у людей без ожирения. В целом летальный исход выше на 45%", - сказал ученый, который дистанционно принимает участие в биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.Малеев добавил, что риск госпитализации пациентов с коронавирусом с ожирением возрастает на 115%, они на 70% чаще попадают в реанимацию, передает РИА Новости.
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смертность, госпитализация, ожирение, лишний вес

Ученые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19

14:23 09.10.2021
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© Pixabay / Michal Jarmolukожирение
ожирение - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
© Pixabay / Michal Jarmoluk
Риск госпитализации пациентов с коронавирусом с ожирением возрастает на 115%.
КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. У людей с ожирением смертность при заболевании коронавирусом на 45% выше, чем у людей с нормальным весом. Об этом заявил академик РАН, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Ожирение, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
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"При индексе массы тела от 30 до 40 килограммов на квадратный метр смертность в возрастной группе 35-45 лет возрастает в шесть раз, а в возрастной группе 25-30 лет смертность в 12 раз выше, чем у людей без ожирения. В целом летальный исход выше на 45%", - сказал ученый, который дистанционно принимает участие в биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.
Малеев добавил, что риск госпитализации пациентов с коронавирусом с ожирением возрастает на 115%, они на 70% чаще попадают в реанимацию, передает РИА Новости.
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