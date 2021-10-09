https://ru.sputnik.md/20211009/uchenye-ozhirenie-smertnost-covid-19-45355483.html
Ученые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19
Ученые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19
Ученые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19
2021-10-09T14:23+0300
2021-10-09T14:23+0300
2021-10-09T14:23+0300
коронавирус
смертность
госпитализация
ожирение
лишний вес
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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. У людей с ожирением смертность при заболевании коронавирусом на 45% выше, чем у людей с нормальным весом. Об этом заявил академик РАН, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев."При индексе массы тела от 30 до 40 килограммов на квадратный метр смертность в возрастной группе 35-45 лет возрастает в шесть раз, а в возрастной группе 25-30 лет смертность в 12 раз выше, чем у людей без ожирения. В целом летальный исход выше на 45%", - сказал ученый, который дистанционно принимает участие в биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.Малеев добавил, что риск госпитализации пациентов с коронавирусом с ожирением возрастает на 115%, они на 70% чаще попадают в реанимацию, передает РИА Новости.
https://ru.sputnik.md/20211003/kogda-suzhdeno-popravitsya-uchenye-nashli-gen-ozhireniya-45228785.html
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смертность, госпитализация, ожирение, лишний вес
Ученые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19
Риск госпитализации пациентов с коронавирусом с ожирением возрастает на 115%.
КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. У людей с ожирением смертность при заболевании коронавирусом на 45% выше, чем у людей с нормальным весом. Об этом заявил академик РАН, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
"При индексе массы тела от 30 до 40 килограммов на квадратный метр смертность в возрастной группе 35-45 лет возрастает в шесть раз, а в возрастной группе 25-30 лет смертность в 12 раз выше, чем у людей без ожирения. В целом летальный исход выше на 45%", - сказал ученый, который дистанционно принимает участие в биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.
Малеев добавил, что риск госпитализации пациентов с коронавирусом с ожирением возрастает на 115%, они на 70% чаще попадают в реанимацию, передает РИА Новости
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