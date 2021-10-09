https://ru.sputnik.md/20211009/uchenye-ozhirenie-smertnost-covid-19-45355483.html

Ученые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19

Ученые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19

Ученые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19

2021-10-09T14:23+0300

2021-10-09T14:23+0300

2021-10-09T14:23+0300

коронавирус

смертность

госпитализация

ожирение

лишний вес

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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. У людей с ожирением смертность при заболевании коронавирусом на 45% выше, чем у людей с нормальным весом. Об этом заявил академик РАН, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев."При индексе массы тела от 30 до 40 килограммов на квадратный метр смертность в возрастной группе 35-45 лет возрастает в шесть раз, а в возрастной группе 25-30 лет смертность в 12 раз выше, чем у людей без ожирения. В целом летальный исход выше на 45%", - сказал ученый, который дистанционно принимает участие в биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.Малеев добавил, что риск госпитализации пациентов с коронавирусом с ожирением возрастает на 115%, они на 70% чаще попадают в реанимацию, передает РИА Новости.

https://ru.sputnik.md/20211003/kogda-suzhdeno-popravitsya-uchenye-nashli-gen-ozhireniya-45228785.html

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смертность, госпитализация, ожирение, лишний вес