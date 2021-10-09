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Вино, кино, шато и каракуль
Вино, кино, шато и каракуль
Героя нового аудио-подкаста "Знай наших!" подсказала жизнь. В этом выпуске вы узнаете о человеке, который опередил свое время. 09.10.2021, Sputnik Молдова
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Вино, кино, шато и каракуль
Вино, кино, шато и каракуль
Как-то мой "звездный коллега" предложил составить ему компанию в одном винном бутике в центре старого Кишинева. Первое, что бросилось в глаза, - винтажные винные этикетки, на которых с тростью и в котелке красовался солидный мужчина. Рядом стояла надпись - Constantin Mimi 1893. Человек, который опередил свое время, - основатель легендарного замка Мими, винодел, политик и губернатор Бессарабии - Константин Александрович Мими.В 1897 году Мими заканчивает в Монпелье Высшую школу агрономии, где два года давит грозди винограда во славу французского виноделия. В родной Бессарабии недавнего студента избирают гласным Бендерского уездного земства, затем членом управы, а позже он становится ее главой на целых четыре года.В 1914 году винодельню Мими посещает последний царь России - Николай II, и в этот же год начинается Первая мировая война, а земства обязуют снабжать армии продовольствием. Помимо продовольствия, Константин Мими поставляет русской армии собственное вино.В 1925 году в винодельню Мими приезжает с визитом наследный принц и будущий король Румынии - Кароль II. Через 13 лет они вновь встречаются на военных маневрах в Бульбоаке. После маневров Константин Мими дает для офицеров банкет. Когда король Румынии Кароль II тоже захотел посетить банкет, Мими заявил, что "такому курварю не место в моем имении и за моим столом".Интересно, что во время Второй мировой войны на территории имения Мими, которое преобразовали в винзавод, находился пересыльный концентрационный лагерь. Часть винодельческого хозяйства оттуда вывезли, другую часть - украли.В XXI веке замок Мими реставрирует итальянский дизайнер Арнольдо Транти. Чертежи и оригинальные документы успевают сгореть в сельском архиве, поэтому внешний вид здания восстанавливают по фотографиям, которые сохранили потомки уникального Константина Мими.
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Валентина Топоривская
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Валентина Топоривская
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подкасты, знай наших!

Вино, кино, шато и каракуль

20:00 09.10.2021
503
Радио
Вино, кино, шато и каракуль
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Героя нового аудио-подкаста "Знай наших!" подсказала жизнь. В этом выпуске вы узнаете о человеке, который опередил свое время.
Как-то мой "звездный коллега" предложил составить ему компанию в одном винном бутике в центре старого Кишинева. Первое, что бросилось в глаза, - винтажные винные этикетки, на которых с тростью и в котелке красовался солидный мужчина. Рядом стояла надпись - Constantin Mimi 1893. Человек, который опередил свое время, - основатель легендарного замка Мими, винодел, политик и губернатор Бессарабии - Константин Александрович Мими.
© Photo : Castel MimiКонстантин Мими стал губернатором Бессарабии, последним из губернаторов эпохи Российской империи.
Константин Мими стал губернатором Бессарабии, последним из губернаторов эпохи Российской империи. - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Константин Мими стал губернатором Бессарабии, последним из губернаторов эпохи Российской империи.
© Photo : Castel Mimi
В 1897 году Мими заканчивает в Монпелье Высшую школу агрономии, где два года давит грозди винограда во славу французского виноделия. В родной Бессарабии недавнего студента избирают гласным Бендерского уездного земства, затем членом управы, а позже он становится ее главой на целых четыре года.
© Photo : Castel MimiКонстантин Мими женился на Гульзаде Титреант и основал свой винодельческий замок в деревне Бульбоака.
Константин Мими женился на Гульзаде Титреант и основал свой винодельческий замок в деревне Бульбоака. - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Константин Мими женился на Гульзаде Титреант и основал свой винодельческий замок в деревне Бульбоака.
© Photo : Castel Mimi
В 1914 году винодельню Мими посещает последний царь России - Николай II, и в этот же год начинается Первая мировая война, а земства обязуют снабжать армии продовольствием. Помимо продовольствия, Константин Мими поставляет русской армии собственное вино.
В 1925 году в винодельню Мими приезжает с визитом наследный принц и будущий король Румынии - Кароль II. Через 13 лет они вновь встречаются на военных маневрах в Бульбоаке. После маневров Константин Мими дает для офицеров банкет. Когда король Румынии Кароль II тоже захотел посетить банкет, Мими заявил, что "такому курварю не место в моем имении и за моим столом".
© Photo : Castel MimiВинодельня Мими стала государственной собственностью, а затем была превращена в один из крупнейших промышленных винных заводов в СССР.
Винодельня Мими стала государственной собственностью, а затем была превращена в один из крупнейших промышленных винных заводов в СССР. - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Винодельня Мими стала государственной собственностью, а затем была превращена в один из крупнейших промышленных винных заводов в СССР.
© Photo : Castel Mimi
Интересно, что во время Второй мировой войны на территории имения Мими, которое преобразовали в винзавод, находился пересыльный концентрационный лагерь. Часть винодельческого хозяйства оттуда вывезли, другую часть - украли.
© Sputnik / Valentina ToporivskayaМими вино
Мими вино - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Мими вино
© Sputnik / Valentina Toporivskaya
В XXI веке замок Мими реставрирует итальянский дизайнер Арнольдо Транти. Чертежи и оригинальные документы успевают сгореть в сельском архиве, поэтому внешний вид здания восстанавливают по фотографиям, которые сохранили потомки уникального Константина Мими.
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