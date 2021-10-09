https://ru.sputnik.md/20211009/vino-kino-shato-i-karakul-45350401.html

Вино, кино, шато и каракуль

Вино, кино, шато и каракуль

Героя нового аудио-подкаста "Знай наших!" подсказала жизнь. В этом выпуске вы узнаете о человеке, который опередил свое время. 09.10.2021, Sputnik Молдова

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Вино, кино, шато и каракуль Вино, кино, шато и каракуль

Как-то мой "звездный коллега" предложил составить ему компанию в одном винном бутике в центре старого Кишинева. Первое, что бросилось в глаза, - винтажные винные этикетки, на которых с тростью и в котелке красовался солидный мужчина. Рядом стояла надпись - Constantin Mimi 1893. Человек, который опередил свое время, - основатель легендарного замка Мими, винодел, политик и губернатор Бессарабии - Константин Александрович Мими.В 1897 году Мими заканчивает в Монпелье Высшую школу агрономии, где два года давит грозди винограда во славу французского виноделия. В родной Бессарабии недавнего студента избирают гласным Бендерского уездного земства, затем членом управы, а позже он становится ее главой на целых четыре года.В 1914 году винодельню Мими посещает последний царь России - Николай II, и в этот же год начинается Первая мировая война, а земства обязуют снабжать армии продовольствием. Помимо продовольствия, Константин Мими поставляет русской армии собственное вино.В 1925 году в винодельню Мими приезжает с визитом наследный принц и будущий король Румынии - Кароль II. Через 13 лет они вновь встречаются на военных маневрах в Бульбоаке. После маневров Константин Мими дает для офицеров банкет. Когда король Румынии Кароль II тоже захотел посетить банкет, Мими заявил, что "такому курварю не место в моем имении и за моим столом".Интересно, что во время Второй мировой войны на территории имения Мими, которое преобразовали в винзавод, находился пересыльный концентрационный лагерь. Часть винодельческого хозяйства оттуда вывезли, другую часть - украли.В XXI веке замок Мими реставрирует итальянский дизайнер Арнольдо Транти. Чертежи и оригинальные документы успевают сгореть в сельском архиве, поэтому внешний вид здания восстанавливают по фотографиям, которые сохранили потомки уникального Константина Мими.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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